Gelinlikçide çıkan yangında yüzlerce gelinlik yanarak kül oldu: Zarar 4 milyon lira

Gece saatlerinde mahallede bulunan bir gelinlikçi bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 500 gelinlik kül olurken yaklaşık 4 milyon TL maddi zarar olduğu ifade edildi.