Genç Amerikalılar İsrail’den rahatsız

Genç Amerikalılar İsrail’den rahatsız

17/03/2026, Salı
G: 17/03/2026, Salı
ABD'de yapılan bir anket, gençlerin İsrail’e bakışının değiştiğini ortaya koydu. 2023'teki bir ankette 35 yaş altı katılımcıların yüzde 37'si İsrail hakkında "olumsuz" düşüncelere sahipken, bu oran yüzde 63'e yükseldi.

ABD'de yapılan anket, seçmenler arasında İsrail'e yönelik olumsuz düşüncelerin son yıllarda arttığını gösterdi. NBC News'ün, ABD'de 1000 kayıtlı seçmenle 27 Şubat-3 Mart'ta yaptığı ankette, katılımcılara İsrail'e ilişkin görüşleri soruldu. Anket sonucunda, seçmenlerin Filistin'e ve İsrail'e yönelik düşüncelerinin son yıllarda önemli değişimler geçirdiği görüldü. Kanalın 2013'te yaptığı ankette katılımcıların yüzde 13'ü İsrail'e karşı Filistin'e "sempati duyduğunu" belirtirken, son ankette bu oran yüzde 39'a çıktı. Yıllar içerisinde Filistin'e yönelik sempatinin ise özellikle gençlerde ve Demokrat Parti seçmenlerinde arttığı ortaya kondu. 2023'teki bir ankette 35 yaş altı katılımcıların yüzde 37'si İsrail hakkında "olumsuz" düşüncelere sahipken, bu oran son ankette yüzde 63'e yükseldi. İsrail'e karşı Filistin'e "sempati duyduğunu" söyleyen Demokratların oranının 2013'te yüzde 18, son ankette ise yüzde 67 olduğu görüldü.



