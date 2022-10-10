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İSTANBUL

Genç kadını başörtülü olduğu için mekandan kovdular

İstanbul Kadıköy’de, Y.K isimli genç kadın, ‘başörtülü’ olduğu gerekçesiyle ‘700 Gram’ isimli kafeden kovuldu. “Rezervasyonsuz çalışmıyoruz” diyerek ayrımcılıklarını örtmeye çalışan mekan sahipleri, Y.K. ve eşinden sonra kafeye gelenleri ise kaldırmadı. Mekan sorumlusu, tepki üzerine “İstediğiniz yere şikayet edebilirsiniz” diyerek alaycı üslupla yanıt verdi. Z.A. isimli bir kadın da aynı mekandan başı kapalı olduğu gerekçesiyle kaldırıldığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Genç kadını başörtülü olduğu için mekandan kovdular
Olayın yaşandığı İstanbul Kadıköy'deki mekan.

Başörtülü kadınlara yönelik bir kesimin ayrımcı ve çağ dışı tutumu devam ediyor. Son olarak İstanbul Kadıköy’de eşiyle birlikte ‘700 Gram’ isimli kafeye giden Y.K, masaya oturduktan kısa bir süre sonra başörtülü oldukları gerekçesiyle mekandan kaldırıldı.

GEREKÇE: REZARVASYONSUZ ÇALIŞMIYORUZ!

Mekan sorumluları, Y.K. ve eşine “Rezervasyonsuz çalışmadıklarını” bu yüzden kendilerini kaldırdıklarını söyledi. Ancak, Y.K. ve eşinden sonra kafeye gelenlerin hiçbirine benzer gerekçe sunulmadı ve oturmaya devam ettiler.

YÜZLERİNE BİLE BAKMADILAR

Genç kadın; mekan sahiplerinin, eşinin ve kendisinin tepkisi üzerine “yüzlerine dahi bakmadığını” ve “açıklama zahmetine girmediklerini” söyledi.

"İSTEDİĞİNİZ YERE ŞİKAYET EDİN"

Tepkilerini sürdüren ve yasal haklarını kullanacağını söyleyen çifte, mekan sorumlusu olduğunu söyleyen kişi, arkası dönük bir şekilde “İstediğiniz yere şikayet edebilirsiniz” cevabını verdi.

İLK KEZ YAPMIYORLAR

Z.A. isimli bir kadın da aynı mekanda benzer muameleyle karşılaştığını söyledi.

Tepkisini “Kapalıyım diye mekândan çıkardılar. Böyle bir saçmalık olamaz. Rezillik. Sene 2022 gericiliğinizi yobazlığınızı düzeltemedik. Berbat insanlarsınız.” sözleriyle gösterdi.

Kadıköy'de 'Boden' isimli kafe iki başörtülü kadını masalar boş olduğu halde 'Yer yok' diyerek içeriye almadı
OYNAT 00:21
Kadıköy'de 'Boden' isimli kafe iki başörtülü kadını masalar boş olduğu halde 'Yer yok' diyerek içeriye almadı
Kadıköy'de bir arkadaşıyla birlikte 'Boden' isimli kafeye girmek isteyen akademisyen Arzu Somalı, işletme müdürü tarafından beş masa boş olduğu halde 'Boş masamız yok' denilerek içeri alınmadı. Arzu Somalı, mekanda boş masalar olduğunu söylemesi üzerine 'Biz insan ayırıyoruz, sizin gibileri almıyoruz' çıkışıyla neye uğradığını şaşırdı. Bu esnada kafeye giren bir başka müşteriye 'Boş masamız var' diyerek yer gösteren işletme müdürü, ortaya koyduğu ayrımcılıkla pes dedirtti.
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