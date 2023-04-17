Gençlerin Sadullah Ergin sorusuyla Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdı: Geçmişte hatalar olabilir

Türkiye, her anlamda seçim atmosferine girmiş durumda. Genel seçimlere bir aydan kısa bir süre kalırken, iktidar ve muhalefet cephesinde adaylar, seçimin kaderini belirleyecek en önemli unsurlardan gençlerin nabzını da yokluyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesi gençlerin sorularını yanıtladı. Moderatörlüğünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yaptığı oturumda bir genç, çekinerek sorduğunu söylediği Sadullah Ergin krizine dair sorusunu Kılıçdaroğlu'na iletti.

"Balyoz ve Ergenekon davaları döneminde bakan olan, FETÖ'yle açık ilişkisi olan böyle biri, bıyığını kestiği için affedildi mi" sorusuna Kılıçdaroğlu'nun yanıtı şöyle oldu:

Bu soru için de teşekkür ederim, biz 6 partiyiz, birbirimizin iç işlerine karışmayız. Geçmişte farklı düşünebilirler. Ama geldiğimiz nokta, artık bir parti bir meselesi olmaktan çıktı, Türkiye meselesi oldu. Dolayısıyla İYİ Parti hariç 5 parti, tek parti logosu altında seçime girmeye karar verdiler. Neden? Beraber girmezsek, artık oylar dağılacak, daha az milletvekili çıkaracağız. Karar verince doğal olarak en büyük fedakarlığı, en büyük parti olarak biz yaptık. Biz onlardan milletvekili istedik. Şunu getirin deme hakkımız yok.