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Gençlerin Sadullah Ergin sorusuyla Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdı: Geçmişte hatalar olabilir

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir gencin Sadullah Ergin ile ilgili "FETÖ'yle açık ilişkisi olan biri affedildi mi" sorusuna "Biz onlardan milletvekili istedik. Şunu getirin deme hakkımız yok. Geçmişte yanlışlar olabilir" sözleriyle karşılık verdi.

10:03 . 17/04/2023 Pazartesi
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Kılıçdaroğlu gençlerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu gençlerle bir araya geldi.

Türkiye, her anlamda seçim atmosferine girmiş durumda. Genel seçimlere bir aydan kısa bir süre kalırken, iktidar ve muhalefet cephesinde adaylar, seçimin kaderini belirleyecek en önemli unsurlardan gençlerin nabzını da yokluyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesi gençlerin sorularını yanıtladı. Moderatörlüğünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yaptığı oturumda bir genç, çekinerek sorduğunu söylediği Sadullah Ergin krizine dair sorusunu Kılıçdaroğlu'na iletti.

"FETÖ'yle açık ilişkisi olan biri affedildi mi?"

"Balyoz ve Ergenekon davaları döneminde bakan olan, FETÖ'yle açık ilişkisi olan böyle biri, bıyığını kestiği için affedildi mi" sorusuna Kılıçdaroğlu'nun yanıtı şöyle oldu:

"Milletvekili istedik, şunu getirin deme hakkımız yok"

Bu soru için de teşekkür ederim, biz 6 partiyiz, birbirimizin iç işlerine karışmayız. Geçmişte farklı düşünebilirler. Ama geldiğimiz nokta, artık bir parti bir meselesi olmaktan çıktı, Türkiye meselesi oldu. Dolayısıyla İYİ Parti hariç 5 parti, tek parti logosu altında seçime girmeye karar verdiler. Neden? Beraber girmezsek, artık oylar dağılacak, daha az milletvekili çıkaracağız. Karar verince doğal olarak en büyük fedakarlığı, en büyük parti olarak biz yaptık. Biz onlardan milletvekili istedik. Şunu getirin deme hakkımız yok.



Nedim Şener'den Sadullah Ergin üzerinden CHP listelerini perdeleyen Atatürkçülere sert eleştiri
Nedim Şener'den Sadullah Ergin üzerinden CHP listelerini perdeleyen Atatürkçülere sert eleştiri

Gazeteci Nedim Şener katıldığı televizyon programında CHP yandaşı gazetecilerin Sadullah Ergin üzerinden CHP listelerini eleştirmesine tepki gösterdi. Sadullah Ergin adının üzerinden harcanan zamanın yazık olduğunu söyleyen Şener "CHP Genel Başkan Yardımcısı 'Yüksel Taşkın' diyorum. Abi kimsede tık yok. 'Bu adam PKK'nın siyasi koluna HDP'nin söylediği her şeyi söylüyor' diyorum. 'Kılıçdaroğlu ve HDP amaç birliği içerisinde' diyorum. 'Ülke özerklik ilanlarına gidiyor' diyorum. Kimse inanmıyor." ifadelerini kullandı. İHA ve SİHA'lara karşı tutumuyla bilinen CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile ilgili de eleştirilerde bulunan deneyimli gazeteci, "'PKK'ya silah bıraktıracağız' diyor. Ya hu PKK'nın eline silahı kim veriyorsa o bıraktırır kardeşim. Bu gücün varsa git şimdi bıraktır. Şu kadar yüreğin varsa git o dağa şimdi bıraktır." diye konuştu.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Sadullah Ergin
#FETÖ
1 saat önce
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