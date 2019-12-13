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EĞİTİM

Girne Amerikan Üniversitesi dünyanın kapılarını Girne Koleji öğrencileri için açıyor

Kıbrıs’ın ilk üniversitesi olan ve 1985 yılında kurulan Girne Amerikan Üniversitesi, eğitimdeki yenilikçi duruşu ve dünya kimliğinde mezuniyet vizyonuyla Türkiye’de Girne Kolejini açıyor.

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Girne Koleji logo
Girne Koleji logo

Girne Amerikan Üniversitesi kuruluşu olarak; güvenli eğitimi, başarı bilincini ve yabancı dilde etkili iletişimi merkezine alan Girne Kolejinin lansmanı 20 Aralık tarihinde Türkiye ve Kıbrıs'ın eğitim dünyasındaki öncü isimleri, GAÜ öğretim üyeleri, eğitim yatırımcıları, eğitim yazarları ve basının katılımıyla Kıbrıs'ta gerçekleşecek.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 3 kıtada yer alan, kampüsleri ile uluslararası misyonu doğrultusunda, 135 farklı ülkeden gelen 20.000’ i aşkın öğrencisine yüksek standartta eğitim olanakları sunan ve akademik programlarına dünyadaki tanınmış akreditasyon kurumlarından onay alan dünyadaki sayılı üniversiteler arasındadır. Evrensel bir üniversite kimliğine sahip olan Girne Amerikan Üniversitesi, 3 kıtaya yayılmış kampüsleri, 147 dünya üniversitesi ile yaptığı akademik işbirliği anlaşmaları, uzaktan eğitim ve yurt dışı eğitim programları ile öğrencilerine farklı seçenekler sunmasıyla da eğitimin kalitesinden ödün vermeden gelişmeye ve büyümeye devam eden seçkin bir eğitim kurumudur.

Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs'ta açtığı The American College ve The American Future College ile anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim eğitimindeki başarısıyla da Kıbrıs'ın önde gelen eğitim markaları arasındadır.

Özellikle yabancı dil eğitimine yönelik konsepti ile yeni dünya insanının başarı bilincine vurgu yapan Girne Koleji, anaokulundan lise mezuniyetine kadar tüm sınıf seviyelerinde kalite güvencesinin önemine dikkat çekiyor.

Eğitimin bilimsel yönü için Girne Amerikan Üniversitesi ile organik bir okul - üniversite iş birliğine de imza atan Girne Koleji, özellikle GAÜ Eğitim Fakültesi ve Sürekli Eğitim Merkezi ile yaptığı çalışmalarla en az iki dil yetkinliği olan, çoklu dil seçenekleriyle iletişim kurabilen, dünyayı anlayan ve kendini dünyaya doğru ifade edebilen dünya insanı yetiştirmenin öneminin altını çiziyor.

"Dünyanın Kapıları Sana Açık" sloganıyla uluslararası eğitim deneyimiyle eğitimcileri, aileleri ve öğrencileri uluslararası bir eğitim çatısı altından bir araya getirecek olan Girne Koleji, Türkiye'nin dört bir yanında fiziksel ve sosyal olanakları güçlü kampüslerin kurucularıyla franchising iş modelinde eğitim yatırımına imza atacak olup, Türkiye'de ve dünyada kolej-üniversite iş birliğinin en prestijli okul grubu olmaya hazır.

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