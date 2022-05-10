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ANKARA

Gölbaşı Belediyesi tasarruf için kendi araç filosunu kurdu: Yılda 30 milyon tasarruf amaçlanıyor

Gölbaşı Belediyesi, vatandaşa daha etkin ve hızlı bir şekilde hizmet vermek amacıyla araç filosuna 29 yeni araç dahil etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gölbaşı Belediyesi tasarruf için kendi araç filosunu kurdu: Yılda 30 milyon tasarruf amaçlanıyor
Gölbaşı Belediyesi

Birçok alanda uyguladığı tasarruf tedbirleriyle dikkat çeken Gölbaşı Belediyesi, kendi öz kaynaklarıyla temizlik ve katı atık çöp toplama hizmetlerinin yanı sıra başka hizmetlerde de kullanmak amacıyla 29’u temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 53 yeni aracı satın alarak araç filosuna dahil ederek, temizlik işlerinde araç kiralama yöntemine de son verdi.

ARAÇ KİRALAMA YÖNTEMİNE SON

Ramazan Şimşek’in Gölbaşı Belediye Başkanı olmasıyla birlikte başlayan tasarruf tedbirleri meyvesini vermeye başladı. Göreve gelir gelmez Gölbaşı Belediyesi’nin mali yapısını düzeltmeye başlayan Başkan Ramazan Şimşek’in liderliğinde belediyenin bir çok alanda uygulanan tasarruf tedbirlerine bir yenisi daha eklendi. Daha önceden araç kiralama yönetimiyle yapılan Gölbaşı Belediyesi katı atık çöp toplama ve temizlik hizmetleri bundan böyle, belediyenin kendi araçlarıyla yapılacak.

YILLIK 30 MİLYON LİRA TASARRUF

Yaklaşık 20 yıldır, özel sektörden kiralama yöntemi ile temin edilen katı atık çöp toplama ve temizlik hizmetinin belediyenin araçları ile yapılması sayesinde yıllık en az 30 milyon TL tutarında tasarruf sağlanacak.

“TASARRUF HİZMET OLARAK GERİ DÖNECEK”

Başkan Şimşek, daha önce hem personelin hem de araçların özel sektörden hizmet alımı yöntemiyle temin edildiğini, ancak 2018 yılının Nisan ayından bu tarafa 696 sayılı KHK çerçevesinde personelin belediye şirketlerine geçmesiyle başlayan belediye öz kaynaklarına yönelme sürecinin katı atık çöp kamyonlarının satın alınmasıyla tamamlandığını belirterek; bu sayede elde edilen tasarrufların Gölbaşılılara daha çok sosyal yardım, yeşil alan ve kültürel faaliyet olarak geri döneceğini söyledi.

“HİZMET KALİTESİ ARTACAK”

Başkan Şimşek araç filosuna yeni eklenen araçlarla birlikte, daha önce araç kiralama yöntemiyle yapılan temizlik ve çöp toplama hizmetlerinin artık Gölbaşı Belediyesi’nin kendi araçlarıyla verileceğinin altını çizerek “Gölbaşı Belediyesi olarak kendi öz kaynaklarımızla hizmet kalitesini ve kapasitesini arttırmak için göreve geldiğimiz günden bu güne kadar araç filosuna 53 yeni araç daha ekledik. Yeni alınan araçlarla Gölbaşı’nda hizmet kalitesi daha da artacak” dedi.
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