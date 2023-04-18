Gönüllü kadınlar bayram için yola çıktı: Depremzedelere hediyelerle moral veriyorlar

Gönüllü kadınlar, Hataylı depremzedelere bayramlık hediyeler verdi. Yaklaşık 25 kişilik ekipte yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ses Sanatçısı ve TRT Müzik Programcısı Züleyha Ortak, depremin 3'üncü gününden itibaren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı öncülüğünde sahada olduklarını söyledi.

Deprem bölgesine farklı sanat disiplinlerinden kişilerin geldiğini anlatan Ortak, şöyle devam etti:

"Bugün Samandağ ilçesindeki depremzedelerle bayramlaştık. İlçedeki kadınlarla, çocuklarla bayramlaşmaya geldik. Samandağ ilçesine 6. kez gelişimiz. Onların acılarını hafifletmeye çalıştık. Kadınlar ve çocuklar için bayramlıklar hazırladık. Deprem bölgesine geldiğimde kendimi manevi anlamda huzurlu hissediyorum. Onlarla kucaklaşmak çok kıymetli. Ramazan ayının başından itibaren Balıkesir Belediyesinin katkılarıyla iftar saatine yakın çadır kentlerde çok sayıda sanatçı ile mini konser ve eğlenceler düzenledik. Bu organizasyonlar deprem bölgelerinde bayramda da devam edecek."

"Onlara moral veriyoruz"

Modacı ve solist Beste Korkmaz ise deprem bölgesine 15'inci gelişi olduğunu dile getirdi.

Her hafta farklı kişilerden oluşan bir ekibin bölgeye geldiğini anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Farklı sektörlerden birçok arkadaşımız bizlere katılıyor. Depremzedelerle hediyeleşiyoruz. Onlara moral veriyoruz. Ramazan Bayramı öncesinde de onları motive edip, hediyeler verdik. Çocuklarla bir oyun ablası gibi oyunlar oynuyorum. Onlara ufak hediyeler veriyorum. Beraber şarkılar söylüyoruz. Medya sektöründen ya da alanında tanınmış kişilerden oluşuyoruz. Ulaşılması güç yerlere gitmeye çalışıyoruz. Çadır kentlere ve konteyner kentleri de gidiyoruz. Ekibimizin 18'inci durağı Samandağ oldu. İletişim Başkanlığının öncülüğünde depremzedelerle buluşuyoruz."

Gönüllüler, kadın ve çocuklara çeşitli hediyeler vererek depremzedelerle sohbet etti.







