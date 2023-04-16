Ramazan Çocukların mutluluğu bizim bayramımız
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RAMAZAN HABERLERİ

Çocukların mutluluğu bizim bayramımız

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nde çalışan usta öğretici ve kursiyerler, depremzede çocukları bayramda mutlu etmek için kıyafet dikiyor. Usta öğretici Yeşim Avcı “Kıyafetlerin renkli ve süslü olmasına dikkat ediyoruz. Elimizden ne geliyorsa onlar için yapmaya çalışıyoruz. Çocuk sevindirmek çok güzel bir şey." dedi.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
Çocukların mutluluğu bizim bayramımız
Depremzede çocuklar için bayram hediyesi hazırladılar.

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nde çalışan usta öğretici ve kursiyerler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocukları Ramazan Bayramı'nda mutlu etmek için kıyafet dikiyor. Enstitüde dikilen kıyafetler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla Hatay'daki depremzede çocuklara gönderilecek. Mersin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Göçer, "Uyku tulumu, battaniye, atkı, bere gibi ihtiyaçları ürettik. Bunun devamında çocuklarımız aklımıza geldi, onlar için ne yapabiliriz diye düşündük. Öncelikle el sanatları atölyemizde oyuncak bez bebek yapımına başladık. Daha sonra aklımıza deprem bölgesindeki çocuklarımız için bayramlık yapma fikri geldi. Şu an 400 civarında çocuğumuzu giydirecek bayramlık dikimine başladık, bitmek üzere. Erkek çocuklar için 120, kız çocukları için 280 kıyafet üretilecek." dedi.

Renkli ve süslü kıyafetler

Göçer, şu an kıyafet dikiminde 5 usta öğretici ve 5 kursiyer olmak üzere toplamda 10 kadının çalıştığını söyledi. Usta öğretici Esin Taşdemir de "Kız çocuklarımıza elbise, gömlek, şort, erkek çocuklarımıza gömlek ve pantolon dikiyoruz. Bir de çocuklarımız kaygılı uyumasın diye uyku arkadaşı yapıyoruz." diye konuştu. Usta öğretici Yeşim Avcı da kıyafetleri yetiştirebilmek için günde 9 saate kadar çalıştıklarını belirterek "Kıyafetlerin renkli ve süslü olmasına dikkat ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklar mutlu olsun, yeni kıyafetler giysin. Çocuk sevindirmek çok güzel bir şey." dedi.

Hediyeleri de hazır

Sakarya'da kursiyerlerin, depremlerden etkilenen illerdeki çocukların Ramazan Bayramı'nda yüzünün gülmesi için hazırladıkları hediyeler bölgeye gönderilecek. Adapazarı İlçe Halk Eğitim Merkezi öğretici ve kursiyerleri, depremzede çocuklar için oyuncak ve çeşitli hediyeler hazırladı. Özenle paketlenen bayram hediyeleri, bölgeye yola çıkarılacak. Merkezin müdürü Faruk Kıral, "Enkazda kalan oyuncaklarını onlara tekrar geri vererek kırılgan gönüllerini bir nebze olsun sevindirmek amacıyla bayramda bölgede bulunmak istiyoruz. Arife günü hocalarımızın, kursiyerlerimizin hep birlikte gönül birliğiyle hazırladıkları oyuncak bebekleri ve çeşitli hediyeleri takdim etmek için inşallah orada olacağız. Amacımız onların hüzünlerini paylaşmak, bayram sevinçlerini gerçek anlamda bayrama çevirmek. İnşallah ülke olarak gönül ve el birliğiyle bu acıların üstesinden geleceğiz." dedi. El sanatları öğreticisi Nalan Yakın da oyuncakları paketleyip en temiz haliyle göndermeye çalıştıklarını belirtti.

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