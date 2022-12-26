Gündem Gözler yılın son Kabine toplantısında
POLİTİKA

Gözler yılın son Kabine toplantısında

Yılın son Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak. Masadaki en kritik gündem maddesi milyonların merakla beklediği EYT konusu olacak. Kabinenin ardından Erdoğan’ın Karadeniz gazıyla ilgili yeni müjdeyi duyurması da bekleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Gözler yılın son Kabine toplantısında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Yılın son Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de yapılacak. İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda başta Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi olmak üzere birçok kritik başlık ele alınacak.

YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT konusunda kapsamlı bir sunum yapacak. Toplantıda başta EYT’ye yaş sınırı gelebileceğine dair tartışmalar, yaş sınırı, askerlik borçlanması olmak üzere son detaylar masada olacak.

  • Kabinede asgari ücrete yapılan zammın ardından 250 liralık işveren desteğinin detayları da ele alınacak. Desteğin verilmesi için kanun değişikliği yapılması gerekiyor. Kabinenin ardından kanun teklifi hazırlanarak Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Hürriyet'in haberine göre; ekonomideki gelişmelerin ele alınacağı kabinede enflasyonla mücadele konusunda alınabilecek yeni önlemler de tartışılacak. Bu kapsamda asgari ücretin 8 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından fahiş fiyatla mücadele kapsamında atılacak yeni adımlar da konuşulacak. Yeni yılın son toplantısında binlerce kişinin şikayetine konu olan araç muayene ücretlerinin de konuşulması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, araç muayene ücretlerinin artış oranının indirime gidilmesi için Cumhurbaşkanın yetkisinin olduğunu söylemesinin ardından gözler indirime gidilip gidilmeyeceğine çevrilmişti.

KAPSAMLI BİR DEĞERLENDİRME

Yunanistan’la yaşanan gerilimin yanı sıra yurtiçinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarının da değerlendirileceği toplantıda kapsamlı bir yılsonu değerlendirmesi de yapılacak. Toplantıda alınan kararları Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.

Ulaşım 3,5 saatten 37 dakikaya düştü

Ulaşım 3,5 saatten 37 dakikaya düştü

İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlıyor: Ekonomiye 750 milyonluk katkı.
Togg mu Tesla mı?

Togg mu Tesla mı?

​2023'te rekabet başlıyor: Araç pazarına hangisi hâkim olacak?
Fransadaki Kürt Demokratik Konseyinin sözcüsü Berivan Fırattan küstah sözler: Saldırıdan Türkiyeyi ve Erdoğanı sorumlu tuttu

​Manchester United ve Liverpool, Enzo için mücadele ediyor.

2023 yılında ziyarete açılacak.

​En tenha yerlerde bulunuyor: Duyan bölgeye koşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.