Gündemi sarstık

1 Ocak 2017 - İncirlik’ten yönettiler

1 Ocak 2017 tarihinde Hüseyin Likoğlu imzalı ‘İncirlik’te darbe tahkimatı’ başlıklı manşette, ABD’nin 15 Temmuz ihanetine verdiği destek gözler önüne serildi. FETÖ’cü kuklaların icra ettiği kalkışmada İncirlik Üssü’nün önemli rol oynadığına dikkat çekilen haberde, darbe girişimi öncesi İncirlik’teki bazı gizli toplantılara da dikkat çekildi. Habere göre ABD’liler, 15 Temmuz’a hazırlık kapsamıda İncirlik’e gıda stoğu yaptı, güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkardı.

8 Ocak 2017 - Hücredeki hakim çaycı

Türkiye, FETÖ’cü itirafçı hakim Ömer Faruk A.’nın firari yargı imamı Ahmet Can’ın Çukurambar’daki karargah evde düzenlediği gizli toplantıları Yeni Şafak’ın haberiyle öğrendi. Osman Özgan imzalı manşette, FETÖ ile ilgili tüm bildiklerini anlatan Ömer Faruk A’nın ifadelerine yer verildi. Kaldığı hücre evinde FETÖ’ye bağlı yüksek yargı üyelerinin buluştuğunu belirten ‘çaycı hakim’, “O eve Birol Erdem, İbrahim Okur, Ahmet Hamsici, Ahmet Kaya, Muzaffer Bayram ve Ahmet Berberoğlu gelirdi, ben de çaycılık yapardım” dedi.

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6 Şubat 2017 - Başörtülü ilk pilot

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde başörtüsü yasağının sona erdiğini en güzel şekilde özetleyen haberi Yeni Şafak duyurdu. Aybike Eroğlu imzalı sürmanşet haberde, Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Merve Gürbüz’ün Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda pilot olarak görev yapmak üzere intibak eğitimini başarıyla tamamlandığı belirtildi. “Hava’da bir ilk” başlığıyla verilen habere göre Merve Gürbüz, TSK’da pilot olarak eğitim almaya hak kazanan ilk başörtülü askeri öğrenci oldu.



17 Ağustos 2017 - Baş terörist Almanya’da

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15 Temmuz ihanetini yöneten FETÖ imamı için Dışişleri Bakanlığı’nın Almanya’ya nota verdiği günlerde Yeni Şafak muhabiri Yasemin Asan, firari baş terörist Adil Öksüz’ü Hannover yakınlarında gören gurbetçi vatandaşlara ulaştı. Gurbetçiler, Öksüz’ü darbe girişiminden bir yıl sonra, 17-18 Temmuz’da Steintor’daki lokantada gördüklerini söyledi. Haberde ayrıca, Öksüz’ün ABD tarafından kargo uçağıyla güvenli bir şekilde Almanya’daki NATO üssüne götürüldüğü iddiasına yer verildi.

29 Aralık 2017 - Kapanış bombası

Yeni Şafak, 2017 yılını gündem sarsan haberiyle kapattı. Hüseyin Likoğlu imzalı “FETÖ’cüyüm dedi teslim oldu” manşetinde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın’ın, FETÖ üyesi olduğunu itiraf ederek teslim olduğu anlatıldı. Şok itiraf ülke gündemine bomba gibi düştü. Yüzbaşı Akın, 15 Temmuz gecesi darbeci askerlere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilmiş, madalya ile ödüllendirilmişti.

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DÜNYA Katliam yılı