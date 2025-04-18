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Bazı illerde sıcaklık 10 derece artacak

Bazı illerde sıcaklık 10 derece artacak

16:0318/04/2025, Friday
IHA
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19-30 Nisan arasında hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak.
19-30 Nisan arasında hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak.

Diyarbakır Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık artışının yaşanacağını açıkladı.

Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada 19-30 Nisan arasında hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağını kaydetti.

Yapılan açıklamada, ''Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklarının, 19 Nisandan itibaren artarak mevsim normallerinin 5-10 dere üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bölgemizdeki il merkezlerinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır 31, Şanlıurfa 32, Mardin 28, Siirt 24 olması bekleniyor" denildi.





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