Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada 19-30 Nisan arasında hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağını kaydetti.

Yapılan açıklamada, ''Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklarının, 19 Nisandan itibaren artarak mevsim normallerinin 5-10 dere üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bölgemizdeki il merkezlerinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır 31, Şanlıurfa 32, Mardin 28, Siirt 24 olması bekleniyor" denildi.