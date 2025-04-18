Hafta sonu hava nasıl olacak? Yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminine göre ülke genelinde bugün ve hafta sonunda yağış beklenmezken, sıcaklıkların artması öngörülüyor. Cumartesi - Pazar hava nasıl olacak? 19-20 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

1 /7 Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumu raporunu paylaştı. Ülkenin batısında mevsim normallerine yükselen hava sıcaklıkları, yurt genelinde artışını sürdürüyor. Ancak hafta sonu bazı bölgelerde yağış bekleniyor. Halk arasında kırkikindi yağmurları olarak da bilinen yağışlarla birlikte sıcaklığın düşüp düşmeyeceği ise merak konusu. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 19-20 Nisan hava durumu...

2 /7 HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 19-20 NİSAN 2025

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

3 /7 19-20 NİSAN 2025 HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yağış beklenmediğini, parçalı bulutlu havanın hakim olacağını dile getiren Çelik, en yüksek sıcaklıkların 21-22 derece olacağını söyledi.

4 /7 19-20 NİSAN 2025 CUMARTESİ PAZAR ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da yarın yağış beklentisinin olmadığını ancak cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını bildiren Çelik, "Pazar günü Ankara'nın kuzey ilçelerinde kısa süreli sağanak görülebilir. Başkentte en yüksek sıcaklıklar yarın 25, hafta sonu 21-22 derece olacak." dedi.

5 /7 19-20 NİSAN 2025 HAFTA SONU İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İzmir'de de yağış beklenmediğini belirten Çelik, yarın ve cumartesi günü sabah ilk saatlerde pus hadisesi görülebileceğini, en yüksek sıcaklıkların 23-24 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

6 /7 19 NİSAN CUMARTESİ TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Çelik, cumartesi günü İstanbul hariç Marmara Bölgesi'nde, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağını bildirdi.