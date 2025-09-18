Yeni Şafak
Güngören'de bir balkonun çöktüğü bina tahliye edildi

Güngören'de bir balkonun çöktüğü bina tahliye edildi

18/09/2025, Perşembe
AA
Polis ve zabıta, caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı
Polis ve zabıta, caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı

Güngören'de bir balkonun çöktüğü 5 katlı bina, tedbir amacıyla boşaltıldı. Polis ve zabıta, caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Güven Mahallesi Uçak Caddesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü. Vatandaşların ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Polis ve zabıta, caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından bina, tedbir amaçlı tahliye edildi.



