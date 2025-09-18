Güngören'de bir balkonun çöktüğü bina tahliye edildi

Polis ve zabıta, caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı
Güngören'de bir balkonun çöktüğü 5 katlı bina, tedbir amacıyla boşaltıldı. Polis ve zabıta, caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.
Güven Mahallesi Uçak Caddesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü. Vatandaşların ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Polis ve zabıta, caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından bina, tedbir amaçlı tahliye edildi.
