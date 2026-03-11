Güvercin yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

E.S. (14) adlı çocuğun güvercini başka bir evin çatısına kaçtı. Güvercini almak için çatıya çıkan çocuk ile burada bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.S., yanında bulunan bıçakla bir kişiyi yaraladı. Bıçakla yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.