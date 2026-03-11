Yeni Şafak
Güvercin yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

18:1711/03/2026, Çarşamba
Mahkemeye çıkarılan çocuk tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevine gönderildi.
Samsun’da güvercin yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayan 14 yaşındaki çocuk, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
E.S. (14) adlı çocuğun güvercini başka bir evin çatısına kaçtı. Güvercini almak için çatıya çıkan çocuk ile burada bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.S., yanında bulunan bıçakla bir kişiyi yaraladı. Bıçakla yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan E.S., işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan çocuk tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevine gönderildi.



