Samsun Çarşamba Ovası’nda kokarcayla mücadele

Mücadele devam edecek

KTAE tarafından üretilen 62 bin civarında kokarca arısını Çarşamba’nın 211 farklı bölgesine salan ekipler, 2026 yılında da zararlıyla mücadelesini tam gaz sürdürecek. Önceki yıllara göre azalma gözlenen kokarca zararlısında, mücadelenin aksamadan devam etmesi durumunda tamamen yok olacağı tahmin ediliyor.