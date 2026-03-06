Samsun Çarşamba Ovası’nda kokarcayla mücadele

Samsun’un Çarşamba Ovası’nda 2025 yılı içerisinde kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında 211 farklı noktaya 62 bine yakın samuray arısı salındı.
Karadeniz’de son yıllarda etkisini gösteren, çevreye ve tarıma büyük oranda zarar veren kokarca zararlısına karşı Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin 211 farklı noktasına, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (KTAE) üretimi 62 bine yakın trissolcus japonicus (samuray arısı) salındı.
2025 yılı içerisinde aynı zamanda sayısı 8 bine yakın kokarca tuzağı da zararlıyla mücadele kapsamında üreticilere teslim edildi.
‘Cezbet-öldür’ yöntemi
Kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında "cezbet öldür" yöntemini kullanan ekipler, feromon adı verilen bitki tuzağı ile kokarcaları kolaylıkla yakalıyor. Çevre dostu mücadele amaçlayan ekipler, kokarca zararlısının yuvalarından çıkarak çevreye yayıldığı mayıs ayında cezp et öldür mücadelesine başladı. Bu kapsamda çiftçilere 4 bin civarında feromon ve 4 bine yakın bitki koruma ürünü tuzağı teslim eden ekipler, zararlıya adeta savaş açtı.
Zararlıyla mücadele kapsamında kokarcaların uyku dönemine denk gelen eylül ayında da mücadeleyi sürdüren ekipler, toplanma feromonu kullanarak kışlama öncesi zararlıya karşı mücadelesini sürdürdü. Kışlama dönemi öncesinde üreticilere 6 bine yakın feromon ile 1375 litre tuzak kullanılmak üzere muhtarlara teslim edildi.
Mücadele devam edecek
KTAE tarafından üretilen 62 bin civarında kokarca arısını Çarşamba’nın 211 farklı bölgesine salan ekipler, 2026 yılında da zararlıyla mücadelesini tam gaz sürdürecek. Önceki yıllara göre azalma gözlenen kokarca zararlısında, mücadelenin aksamadan devam etmesi durumunda tamamen yok olacağı tahmin ediliyor.