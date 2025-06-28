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Hablemitoğlu dosyası savcılıkta

Hablemitoğlu dosyası savcılıkta

Oğuzhan Ürüşan
04:0028/06/2025, Cumartesi
G: 28/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Necip Hablemitoğlu
Necip Hablemitoğlu

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davanın duruşması, dün Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

20 EKİM’E ERTELENDİ

Duruşmada söz alan savcı, “Maktul Hablemitoğlu’nun öldürülmesine ilişkin gelinen aşama itibarıyla esas hakkındaki mütalaamı hazırlamak üzere dosyanın savcılığa tevdiini talep ediyorum” dedi. Savcı ayrıca, tutuklu sanık Bozkır’ın tutukluluk halinin devamını ve diğer sanıklar hakkındaki mevcut kararların devamını istedi. Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, firari sanıklar Ilıcak ve Özcan yönünden davanın sürüncemede bırakılmaması için dosyalarının ayrılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Bozkır'ın tutukluluk halinin, diğer sanıkların da adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, duruşmayı 20 Ekim’e erteledi.



#Necip Hablemitoğlu
#Duruşma
#Savcılık
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