Hablemitoğlu dosyası savcılıkta

Duruşmada söz alan savcı, “Maktul Hablemitoğlu’nun öldürülmesine ilişkin gelinen aşama itibarıyla esas hakkındaki mütalaamı hazırlamak üzere dosyanın savcılığa tevdiini talep ediyorum” dedi. Savcı ayrıca, tutuklu sanık Bozkır’ın tutukluluk halinin devamını ve diğer sanıklar hakkındaki mevcut kararların devamını istedi. Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, firari sanıklar Ilıcak ve Özcan yönünden davanın sürüncemede bırakılmaması için dosyalarının ayrılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Bozkır'ın tutukluluk halinin, diğer sanıkların da adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, duruşmayı 20 Ekim’e erteledi.