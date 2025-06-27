CHP’de manşetlerle savaş

Zoom cuntası ile yönetimin değiştiği CHP'de sular durulmuyor. 30 Haziran'da karar çıkması beklenen kurultay davası öncesi, taraflar CHP medyası üzerinden birbirlerine savaş açtı. CHP Genel Başkan Özgür Özel Cumhuriyet, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Sözcü gazetesinden mesaj verdi. Kılıçdaroğlu röportajında mutlak butlan çıkması halinde görevi kabul edeceğini yineledi. Partiyi daha fazla tartıştırmamak için ifade vermeye gitmediğini belirten Kılıçdaroğlu, “‘Mahkeme kararını tanımıyorum’ demenin hukuki olarak bir karşılığı yok. Görevi kabul etmezsem o zaman kayyum riski var. Neden bu kadar korkuyorlar?” diye sordu. “Şu an Özgür Bey ile konuşacak bir şey yok” diyen Kılıçdaroğlu, kararın ardından görüşebileceklerini söyledi. Özel ise Kılıçdaroğlu’nun “Partiyi kayyuma bırakmam” sözlerine “Siyasi Partiler Kanunu’nda kayyum değil, Çağrı Heyeti var. Onda da ‘40 gün içinde seçim yapılır’ yazıyor. Kayyum dediğiniz yapı partiyi yönetmiyor zaten, seçimleri yapıyor. Biz kayyuma da partiyi bırakmayız, butlana da bırakmayız. Butlan kararı çıkacak olursa takınılacak hatalı bir tutum tarihsel olarak vebal doğurur. Butlandan sonra görev kabul etmek tarihsel bir hata olur” yanıtını verdi.