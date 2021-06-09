Hadi Özışık: Sedat Peker'e dönüş garantisi verildiği yalan varsa videosu yayınlasın

Gazeteci Hadi Özışık, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'le görüntülü görüşmesine ve ortaya atılan iddialara bir video yayınıyla açıklık getirdi.

"Üzerime vazife değildi Sayın Soylu'yu zor durumda bıraktım"

"Üzerime vazife olmayacak konuda işgüzarlık yaptım. 30 yıllık dostum İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu haberdar olmadığı konuda zor durumda bıraktım" ifadesini kullanan Özışık, "Hakkında türlü iddialar olan ülkesini bırakıp kaçan biriyle irtibat halinde oldum. Bu konuda hatalıyım" dedi.

OYNAT 05:40 Hadi Özışık Sedat Peker'le görüşmesini anlattı: Sayın Soylu'yu haberdar olmadığı konuda zor durumda bıraktım Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'le telefon görüşmesini anlattığı bir yayım yapan gazeteci Hadi Özışık, 'Üzerime vazife olmayacak konuda işgüzarlık yaptım. Sayın Süleyman Soylu'yu haberdar olmadığı konuda zor durumda bıraktım' dedi. Bakan Soylu'nun, kendisini Peker ile röportaj yapmak istediğini söylediğinde terslediğini ifade eden Özışık, 'Sayın Soylu'yu aradım. Peker ile röportaj yapmak istediğimi söyledim. Soylu bana HaberTürk'de açıkladığı gibi ne bir eksik ne de fazla 'işine bak' cevabını verdi. Bir daha Peker ismini geçirseydim Soylu benimle olan ilişkisini bitirirdi. Huyunu ve hassasiyetlerini biliyorum. Aradığımda o adamla irtibat halinde olduğunu bilmiyordum diyerek benimle irtibatını kopardı' dedi.













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"Peker'in benimle görüşmek istediğini ilettiler"

Telefon görüşmesinin detaylarını aktaran Özışık, "Videodan sonra Sedat Peker ile görüşmem oldu. Face Time’dan arayan biri 'Peker sizinle görüşmek istiyor' dedi. 'Birilerinin İçişleri bakanını üzerine çekmeye çalıştığını söyledi. Bir röportaj yapsam dedim, Peker 'emrin olur abi' cevabını verdi bana.

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'İrtibat halinde olduğunu bilmiyordum' deyip benimle irtibatını kopardı

Hakkında dosya olup olmadığını bilmiyoruz. Aynı gün içinde Sayın Soylu'yu aradım. Peker ile röportaj yapmak istediğimi söyledim. Soylu bana HaberTürk'de açıkladığı gibi ne bir eksik ne de fazla 'işine bak' cevabını verdi. Bir daha Peker ismini geçirseydim Soylu benimle olan ilişkisini bitirirdi. Huyunu ve hassasiyetlerini biliyorum. Aradığımda o adamla irtibat halinde olduğunu bilmiyordum diyerek benimle irtibatını kopardı soylu.

"Kendisine kim garanti verdi varsa böyle bir şey açıklasın"

Peker'in kendisine garanti verildiğine yönelik iddiasına da değinen Özışık, "Reşat Hacıfazlıoğlu'na 'bu adam bizim dönüş biletimizdi' dedi. Bu dönüş bileti hikayesini sana kim söyledi? Ben böyle bir ifade kullanmadım. Kim söylediyse açıkla. Olmayan şeyleri doğrulatmak adına gizlice kayıt aldı" ifadelerini kullandı.

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CHP'li Özel bir gün önceden kayıtı nasıl biliyordu?

CHP'li Özgür Özel'in Özışık'ın Soylu ile Peker arasında irtibat kurduğu söylemiyle ilgili de konuşan Özışık, "Benim Peker'e yeni videolar yayınlama bakanımız senle ilgili şeyler söyleyecek' dediğimi iddia etti. Yayına bağlamadılar Özel'e cevap vermem içim. Yarım yamalak, açıklamalarımdan bahsettiler daha sonra da yayına katılmak istemediğimi söylediler, yalan.

OYNAT 03:08 Hadi Özışık Sedat Peker'le görüşmesini anlattı: CHP'li Özel o konuşmaları bir gün önceden nereden biliyordu? Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'le telefon görüşmesini anlattığı bir yayım yapan gazeteci Hadi Özışık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kendisi hakkında iddialarda bulunan CHP'li Özgür Özel'e bir gün önceden konuşmalara nasıl ulaştığını sordu. Özışık, 'Bana gelen video bir gün önceden Özel'e gönderilmiş. Ya da yakınlarından birine. Bir gün önceden meydan okuyor. Soylu'nun bana ilettiklerini Peker'e aktardığıma yönelik iddiaya dair bir şey varsa hemen yayınlasınlar. CHP'li Özel'i haklı çıkarsınlar eğer varsa. Böyle bir şey olmadı HTS kayıtlarına da baksınlar. Varsa yayınlasınlar. Özgür Bey benim gibi gece 3'de kasete nasıl ulaştın, nasıl sahip oldun?' dedi. BiP'te paylaş

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Bana gelen video bir gün önceden Özel'e gönderilmiş. Ya da yakınlarından birine. Bir gün önceden meydan okuyor. Soylu'nun bana ilettiklerini Peker'e aktardığıma yönelik iddiaya dair bir şey varsa hemen yayınlasınlar. CHP'li Özel'i haklı çıkarsınlar eğer varsa. Böyle bir şey olmadı HTS kayıtlarına da baksınlar. Varsa yayınlasınlar. Özgür Bey benim gibi gece 3'de kasete nasıl ulaştın, nasıl sahip oldun?" şeklinde konuştu.

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