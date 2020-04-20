Gündem Hakurkta PKKnın kullandığı 7-8 odalı mağara bulundu Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
POLİTİKA

Hakurk'ta PKK'nın kullandığı 7-8 odalı mağara bulundu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakurk'ta PKK'nın kullandığı 7-8 odalı mağara bulundu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta terör örgütü PKK'nın kullandığı, 100'lerce metre uzunluğa sahip 7-8 odalı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği açıklandı.

Haber Merkezi DHA
PKK'nın kullandığı, 100'lerce metre uzunluğa sahip 7-8 odalı mağara.
PKK'nın kullandığı, 100'lerce metre uzunluğa sahip 7-8 odalı mağara.

Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız tarafından bölücü terör örgütü PKK’nın inlerine teker teker girilmeye devam ediliyor. Irak kuzeyi Hakurk'ta titizlikle yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait yeni sığınak ve mağaralar tespit edildi. Yüzlerce metre uzunluğa sahip olan ve 7-8 odası bulunan mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi" denildi.

Kahraman komandolar PKK'nın inine girdi.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mağaralarda yapılan aramalarda, 4 adet biksi hafif makineli tüfek, 1 adet zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet shutgun silahı, 1 adet 82 milimetrelik havan mühimmatı, 7 adet 120 milimetrelik havan mühimmatı, 28 adet RPG-7 mühimmatı, 9 adet RPG -9 mühimmatı, 1 adet el yapımı patlayıcı haline getirilerek tuzaklanmış RPG-7 roket mühimmatı, 2 jelikan mühimmat, 2 jelikan el bombası, 2 adet doçka ağır makine sehpası, 136 adet sevk fişeği, 100 kilo el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, teleferik sistemi, 11 adet akü, 3 adet su motoru, 1 adet hilti, 2 adet çanak anten, 1 adet su ısıtma kazanı, 3 jelikan gaz yağı, örgütsel dökümanlar, çok sayıda yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

'Komandolarımız terör örgütünün inlerine girdi'

Öte yandan Bakanlık, operasyona ilişkin görüntü paylaştı. ‘Kahraman komandolarımız Hakurk’ta terör örgütünün inlerine girdi’ notu ile paylaşılan görüntülerde, komandoların operasyon hazırlığına, ele geçirilen malzemelerin ve mağaranın imhasına yer verildi.

Hakurk'ta PKK'nın kullandığı 7-8 odalı mağara bulundu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
FOTOĞRAF 8
Title
Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Kahraman komandolarımız tarafından bölücü terör örgütü PKK’nın inlerine teker teker girilmeye devam ediliyor. Irak kuzeyi Hakurk'ta titizlikle yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait yeni sığınak ve mağaralar tespit edildi. Yüzlerce metre uzunluğa sahip olan ve 7-8 odası bulunan mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi denildi.
Title
Mağaralarda yapılan aramalarda, 4 adet biksi hafif makineli tüfek, 1 adet zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet shutgun silahı, 1 adet 82 milimetrelik havan mühimmatı, 7 adet 120 milimetrelik havan mühimmatı, 28 adet RPG-7 mühimmatı, 9 adet RPG -9 mühimmatı, 1 adet el yapımı patlayıcı haline getirilerek tuzaklanmış RPG-7 roket mühimmatı, 2 jelikan mühimmat, 2 jelikan el bombası, 2 adet doçka ağır makine sehpası, 136 adet sevk fişeği, 100 kilo el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, teleferik sistemi, 11 adet akü, 3 adet su motoru, 1 adet hilti, 2 adet çanak anten, 1 adet su ısıtma kazanı, 3 jelikan gaz yağı, örgütsel dökümanlar, çok sayıda yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.
Title
Öte yandan Bakanlık, operasyona ilişkin görüntü paylaştı.
Title
‘Kahraman komandolarımız Hakurk’ta terör örgütünün inlerine girdi’ notu ile paylaşılan görüntülerde, komandoların operasyon hazırlığına, ele geçirilen malzemelerin ve mağaranın imhasına yer verildi.
Title
Title
Title
Title
Hakurk'ta PKK'nın kullandığı 7-8 odalı mağara bulundu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta terör örgütü PKK'nın kullandığı, 100'lerce metre uzunluğa sahip 7-8 odalı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği açıklandı.
Abone Ol Google News
Derhal çöpe atın!

Derhal çöpe atın!

Korunmak için taktığınız maskelerde büyük tehlike.
Bravo minibüsçü

Bravo minibüsçü

Balık istifi yolcu alan meslektaşlarını utandıracak hareket.
Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Koronadan vefat eden kahraman doktorun son isteği ağlattı.
Silahlarla<br>sokaklara çıktılar

Silahlarla
sokaklara çıktılar

​ABD'de karantina karşıtı protestolara silahlı gruplar katıldı.
Oruca engel değil

Oruca engel değil

Koronavirüs Ramazan ayında daha da azalacak.
"Olağandışı" bir Ramazan...

"Olağandışı" bir Ramazan...

​Koronavirüs tedbirleri bu seneki Ramazan'ı farklı yaşatacak.

Altında dev anket

Altında dev anket

​2020 ve 2021 yılı için tahminlerini açıkladılar.

Tarihi<br>istihdam hamlesi

Tarihi
istihdam hamlesi

​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak güzel haberi verdi
Yürüyüş aşkı bitmiyor

Yürüyüş aşkı bitmiyor

Bebek Sahili'nde koronavirüs ve cezaya aldırış etmediler.
Bileti iptal<br>olana iyi haber

Bileti iptal
olana iyi haber

İsteyene para iadesi, isteyene yeniden uçuş hakkı.
Üst üste<br>indirim geliyor

Üst üste
indirim geliyor

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
İbrahimler için #evdekal

İbrahimler için #evdekal

​İki aylık bebeğine kavuşamıyor sadece uzaktan bakabiliyor.
Türkiye<br> ne büyük devlet

Türkiye
ne büyük devlet

Kaliforniya Üniversitesindeki Türk doktordan övgü.
İlaçta benzersiz uygulama

İlaçta benzersiz uygulama

Türkiye bu yöntemle dünyaya örnek oldu.
Terbiyesizliğin bu kadarı

Terbiyesizliğin bu kadarı

​Devletin uçak gönderip tahliye ettiği kadından parmak hareketi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.