Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Halk otobüsünde unutulan altın dolu çantayı sahibine teslim etti

Halk otobüsünde unutulan altın dolu çantayı sahibine teslim etti

12:074/04/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Halk otobüsünde unutulan altın dolu çantayı sahibine teslim etti.
Halk otobüsünde unutulan altın dolu çantayı sahibine teslim etti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, halk otobüsü şoförü Tufan Yüzücü, aracında unutulan içerisinde 200 bin lira değerinde ziynet eşya dolu çantayı sahibine teslim etti.

Kocaeli'den sabah saatlerinde arkadaşıyla birlikte Sapanca'ya gelen kadın yolcu, Sapanca Özel Halk Otobüsleri İşletmesi terminalinde indiği otobüste çantasını unuttu. Terminalden ayrılan kadın, bir süre sonra içerisinde yaklaşık 200 bin lira değerinde çeyrek altın, kolye ve bileziklerin bulunduğu çantayı fark edip, Sapanca Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Rıdvan Keskin'e ulaşarak yardım istedi. Kısa bir araştırmanın ardından araç ve sürücü tespit edildi. Araçta yapılan kontrolde ziynet eşyalarının olduğu çanta, yolcuların oturduğu koltuğun altında bulundu. Çanta yolcuya teslim edildi.


Halk otobüsünün sahibi ve sürücüsü Tufan Yüzücü, “Başkanımız Rıdvan Keskin bana ulaşarak bir yolcunun aracımızda içerisinde altınların bulunduğu çantayı unuttuğunu ve aracı kontrol etmemi istedi. Aracımda yaptığım kontrolde buldum ve sahibine teslim ettim. Vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum; bu sebeple böylesine kıymetli eşyalarınızı ev ya da banka kasalarınızda muhafaza edin. Her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsiniz'' ifadelerini kullandı


Ziynet eşyalarına kavuşan yolcu ise sürücü Yüzücü'ye teşekkür etti.

#Altın
#Halk otobüsü
#Ziynet

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
5 yıl erken emeklilik gelecek mi? Torba yasa ile erken emeklilik şartları değişecek mi? Bağ-Kur prim indirimi...