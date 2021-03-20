Gündem Harita mühendisi kadın yılda 30 ton istiridye mantarı üretince mesleğini bırakıp üretici oldu
TRABZON

Harita mühendisi kadın yılda 30 ton istiridye mantarı üretince mesleğini bırakıp üretici oldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki harita mühendisi Merve Ulusoy, yıllık 30 ton mantar üretimi gerçekleştirince mesleğini bırakıp üretici oldu.

Haber Merkezi AA
Merve Ulusoy
Merve Ulusoy

Karadeniz Teknik Üniversitesini (KTÜ) bitirip özel bir firmada mühendis olarak çalışmaya başlayan bir çocuk annesi Ulusoy, eşi ile mantar yetiştiriciliği kursuna katılarak belge aldı.

Ulusoy, kendi imkanlarıyla Akçaabat ilçesinin Akçaköy Mahallesi'nde sera kurduktan sonra üretime geçerek harita mühendisliğini bırakırken ikinci serasını da oluşturdu.

Eşinin desteğiyle 300 metrekarelik alanda kurdukları seralarda yılda 30 ton istiridye mantarı yetiştiren Ulusoy, Trabzon dahil 5 ile satış yapıyor.

Ulusoy, AA muhabirine, mühendis olarak çalışırken hobi olarak başladığı mantar yetiştiriciliğinde kendi işinin patronu olduğunu söyledi.

Toprakla uğraşmayı sevdiğini ifade eden Ulusoy, "Ofis ortamında olmaktansa toprakla ve doğayla iç içe olmayı tercih ettim. Yaptığım araştırmalar sonucunda nem ve sera ortamını sağlayabileceğimi düşündüğüm için mantar yetiştirmek istedim." dedi.

Merve Ulusoy, Trabzon'da çok fazla mantar üreticisi olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Çocukluğumu köyde geçirdiğim için serayı da burada yapmanın güzel olacağını düşündüm. İlk seramı kurduktan sonra önümü görmek istedim. Halkımıza da yavaş yavaş mantarı tanıtmaya başladık. İstiridye mantarı vitamin ve besin değeri oldukça yüksek. Protein açısından etle aynı değerde. Müşteri potansiyelini oluşturunca ikinci seramızı da kurduk. Hobi olarak başladığım işte üretici olmayı tercih ederek harita mühendisliğini bırakmış oldum."

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akçaabat Ziraat Odası, Halk Eğitim Merkezince düzenlenen mantar yetiştiriciliği kursuna katıldığını anlatan Ulusoy, "Kursta mantar üretiminin tüm detaylarını öğrendik. Üretirken nelere dikkat edilmeli, yetiştirilmesi ve hangi mevsim hangi tohum ekilir gibi eğitimleri eşimle birlikte alarak belge almaya hak kazandık. O da bana boş zamanlarında yardımcı oluyor." diye konuştu.

"Her bir yaprağına kadar sevgiyle, emek göstererek büyütüyoruz"

Ulusoy, mantar yetiştirmenin çok zevkli olduğunu ancak disiplin gerektiren bir iş olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Titizlik ve disiplinle çalışıldığı zaman emeğimizin karşılığını çok rahat aldığımız bir iş. Mantarlar bize ilk geldiklerinde 17 gün kuluçka döneminde kalıyorlar. Gün boyunca ısı ayarını kontrol ediyorum. Beşinci günün sonunda mantarların pinleri çıkmaya başlıyor. Zaten pinler çıktıktan sonra en heyecanlı kısım oluyor. O yavaş yavaş gözüken pinlerde artık emeklerinizin karşılığını aldığınızı görüyorsunuz. Onlarla birlikte siz de aynı heyecanı yaşıyorsunuz. Tek tek yapraklarına bakıyorsunuz, ıslanmışlar mı, kurumuşlar mı, suyu azaltayım, çoğaltayım derken tek tek çocuk gibi onlarla her gün ilgilenerek her bir yaprağına kadar sevgiyle, emek göstererek büyütüyoruz."

Mantarların bakımlarını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdikleri sistemle cep telefonu aracılığıyla takip yaptıklarını aktaran Ulusoy, "Bu iş bakımlarını 24 saat takip etmenizi gerektiren bir iş. Seramıza gelemediğimiz zaman nem, aydınlatma ve sulamalarını telefona kurduğumuz sistemle evimde otururken tek bir tuşla ayarlamasını yapıyorum. Bizim için kolaylık oluyor." dedi.

Ulusoy, Doğu Karadeniz'de özellikle Akçaabat'ın iklim şartlarının mantar üretimine elverişli olduğunu dile getirerek Akçaabat Ziraat Odasının desteğiyle ilçeyi merkez haline getirmeyi istediklerini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde internet sitesinden istiridye mantarını satışa sunduklarını belirten Ulusoy, "Asıl üretimi salgın döneminde yaptık. Bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle mantarın tanıtımını yaptık. Kovid-19 döneminde insanların internet üzerinden alışveriş yapmalarını değerlendirerek biz de kendi sitemizi kurduk, Trabzon merkez ilçeleri, çevre iller ve Ankara'ya kadar siparişlerini müşterilerimize teslim ediyoruz. Ancak bu sipariş ağımızı daha da geliştirmek istiyoruz." dedi.

"Akçaabat'ı, mantarda Doğu Karadeniz'in üretim üssü yapmak istiyoruz"

Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu da ilçede aktif olarak 3 üreticinin bulunduğunu bildirdi.

Eyüpoğlu, ilçenin iklim açısından mantar üretimine oldukça uygun olduğunu ifade ederek, "Elimizden geldiği kadar üreticilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Mantarın üretimini yapıyoruz, pazar konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akçaabat'ı mantarda Doğu Karadeniz Bölgesi'nin üretim üssü yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Yılın 12 ayı ilçede mantar üretilebildiğine değinen Eyüpoğlu, "Belediyelerimizi de bu işin içine katarak onların öncülüğünde bu işi bir merkez haline getirip ilçe olarak markalaşmak istiyoruz. Bu konuda kursa katılıp, üretim gerçekleştiren girişimcilerimizi de tebrik ediyorum" dedi.

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Kadın girişimcinin büyük azmi: Devlet desteği ile başladı paraya para demiyor
FOTOĞRAF 11
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsal alanda istihdamın arttırılması ve gelir düzeyi artışının sağlanmasına yönelik ülke genelinde uygulanan çeşitli destek projeleri devam ediyor. Bu kapsamda ‘Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Projesi’nden yararlanan 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Hatice Teke, devletten hibe olarak 6 düve aldı.
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Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesine bağlı Bahçeli köyünde kurduğu mandırada her geçen yıl işlerini büyüten Teke, büyükbaş hayvan sayısını 75’e kadar yükseltmeyi başardı. Kadın girişimci Teke, eşinin ve çocuklarının da desteği ile süt, yağ, yoğurt ve kaymak gibi süt ürünlerinin üretimini de yaparak aile ekonomisine destek sağlıyor. İHA muhabirine konuşan Hatice Teke, Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden aldığı 6 düve ile büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işine başladığını söyledi.
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Teke, “Hibe olarak aldığım düvelerle üretim yaptık. Biraz da üzerine alarak şimdi 75 büyükbaş hayvanla devam ediyoruz. Kendi sütümüzü üreterek yoğurt işine başladık. Biz yerel işletme olarak buradan kazancımızı sağlıyoruz. Biz burada kendi hayvanımızın sütünü hijyenik bir şekilde sağıyoruz. Yoğurdu kendim mayalıyorum.
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İçine hiçbir katkı maddesi kullanmadan köy yoğurdu olarak satışa çıkarttım. Etrafımızdaki akrabalarımıza da veriyoruz. Genellikle de marketlere veriyoruz. Kendi etiketimizle” dedi.
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İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, “Bakanlığımızın 2016 yılında başlatmış olduğu Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamındaki Genç Çiftçi Projelerinden faydalandırdığımız bir çiftçimiz. Biz özellikle genç nüfusun kırsalda kalmasını sağlamak ve tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla 2016 yılında genç çiftçilerimizi desteklemek için 30 bin lira hibe ile bu projeyi başlattık.
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İlimizde 397 tane genç çiftçimizi bu projeden faydalandırdık. Bu projeden faydalanan genç çiftçilerimizden biri de Hatice Teke. Sağ olsun büyük bir başarı ile bu projeyi yürütmüş 6 damızlık düve ile başladığı işten bugün 75 büyükbaş hayvana çıkarmış 4 yıl içerisinde.
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Bundan elde ettiği süt ile de kendi evinin yanında oluşturduğu süt işleme tesisi kurmuş. Biz de bu konuda Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü olarak gerekli destekleri sağlıyoruz” diye konuştu.
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Kadın girişimcinin büyük azmi: Devlet desteği ile başladı paraya para demiyor
Kırıkkale'de kadın girişimci Hatice Teke, devletten hibe aldığı 6 damızlık düve ile kurduğu mandırada büyükbaş hayvan sayısını 75'e yükseltti. Açtığı işletmede de süt ve süt ürünleri satarak ailesine ekonomik kazanç sağlıyor.


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