Gündem Hatayda çiçek açan kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin TL
HATAY

Hatay'da çiçek açan kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin TL

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 14 kilometrelik uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları, çiçek açmaya başladı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altına alınan kum zambağını koparmanın cezası ise 80 bin TL.

Haber Merkezi DHA
Hatay haberleri: Çiçek açan kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin TL
Kum zambakları

Kumulların oluşmasında ciddi öneme sahip olan kum zambağı, kumun rüzgardan dolayı dağılmasını da engelliyor. Türkiye’nin birçok yerindeki kumsallarda bulunan bitkinin, Dünya Doğa Koruma Birliğince koruma altında olduğu biliniyor. Yaz aylarının gelmesiyle denizlere akın eden vatandaşları uyaran Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, kum zambağının korumak gerektiğini söyledi.

DHA

Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira
GÜNDEM
Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira

Kum zambağının kıyı kumullarında yaşayan en önemli canlı türlerinden biri olduğunu söyleyen Kayıkçı, şunları söyledi:

  • "Kumul bitkileri, özellikle kumulun oluşumu açısından çok önemlidir. Nesli tehlike altında olan kum zambakları da kumulların özel bir türüdür. Kum zambakları, yazın en sıcak aylarında çiçek açan bir bitkidir. Temmuz ayından başlayarak, ağustos, eylül ve ekim ayının sonuna kadar bu bitkiler çiçekte kalan ve nesli tehlike altında olan bir türdür. Kum zambakları, kum oluşumunda önemli yere sahiptir, soğanlı bir bitkidir. Bu bitkiler hem tuza hem sıcağa dayanıklı türlerdir ve üzerlerine kum geldikçe uzarlar, dolayısıyla kum tepelerinin oluşumunda çok önemli yere sahiptirler. Kum zambakları, insanların kumsalları sık kullanmasından dolayı da etkilenmektedir. Bugün ülkemizde kum zambakları, koruma altında olan türler içindedir ve kum zambaklarının ekosistemine zarar vermek yaklaşık 80 bin TL'ye kadar cezası olan bir eylemdir. Tabi biz sadece cezası olduğu için değil, hem binlerce yılda oluşan kıyı kumullarını korumak hem de kum zambakları pek çok canlı için de önemli bir bitki olduğundan korumamız lazım."

Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira
GÜNDEM
Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira

DHA

"KUM OCAKLARI, BİTKİYE BÜYÜK ZARAR VERDİ"

Hatay’daki en büyük sıkıntının kumullara verilen tahribat olduğunu söyleyen Kayıkçı, "Zamanında, kıyılar kum ocakları olarak kullanıldığından ve inşaatlarda denizin kumunun kullanılması, bu bitkilere ciddi zarar vermiştir ve onları tehlike altına sokmuştur. Doğada şöyle bir gerçek var ki, doğada var olan besin ağındaki herhangi bir canlı ağdan çıkarıldığında ağda ciddi sıkıntılar ortaya çıkar ve bu yaptığınız müdahalenin, ileride doğaya nasıl bir zarar vereceğini tahmin edemezsiniz. Dolayısıyla kum zambağı bitkisinin toplanması kesinlikle yasaktır. Bilimsel çalışmaları için bile bakanlıktan izin alınması gerekmektedir" dedi.

DHA


Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından kent genelinde doğada nesli tehlike altında olan türlerin izlenip korunduğunu söyleyen Kayıkçı, kum zambağını koparıp, zarar veren kişilerin güvenlik güçlerine bildirilmesi gerektiğini söyledi.

'Ayı gülü'nü koparan yandı: Cezası 80 bin 465 TL
FOTOĞRAF 12
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Kızılören'e bağlı Gülyazı köyündeki Kisra Vadisi'nde iki bölüm halinde yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda açan ve lokal kümeleşen kırmızı şakayıklar, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar bölgede görsel şölen oluşturuyor.
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilen çiçeği, koparıp biyokaçakçılıkta kullananlara 80 bin 465 lira ceza veriliyor.
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Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, şakayıkların genellikle Avrupa'nın güney kesimlerinde görüldüğünü söyledi.
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Şakayıkların egzotik bir bitki türü olduğunu, tıbbi açıdan da kullanıldığını aktaran Erişmiş, Koruma altındaki kızıl laleler koparılması ve taşınması yasak olan bir tür. Tarım ve Orman Bakanlığının biyokaçakçılıkla mücadele kapsamında bu şakayıkların kullanılması durumunda 80 bin 465 lira cezası bulunuyor diye konuştu.
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Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol da, Kisra Vadisi'nde her yıl bahar aylarında açan şakayıkların tabiat harikası olduğunu ve insanlara pozitif enerji verdiğini kaydetti.
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Özellikle fotoğraf tutkunlarını bu alana beklediklerini ifade eden Erol, Burada çok güzel kareler yakalayacaklarına inanıyoruz. Şakayıkların bulunduğu noktaya ulaşım da kolay. Bu görsel şöleni kaçırmak istemeyenleri haziran ayının ilk haftasına kadar buraya davet ediyoruz dedi.
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Doğa tutkunu Ali İşliyen de koruma altındaki kızıl laleleri gönüllü olarak kontrol ettiğini ifade etti.
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'Ayı gülü'nü koparan yandı: Cezası 80 bin 465 TL
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesindeki Kisra Vadisi'nde, koruma altındaki 'ayı gülü' çiçekleri açtı. Halk arasında 'kızıl gül' olarak da bilinen ayı gülü, sadece mayıs ve haziran aylarında açıyor. Çiçekleri koparan ya da zarar verene 80 bin 465 TL ceza veriliyor.


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Cezası 80 bin TL

Cezası 80 bin TL

Bu çiçeği koparan yandı.
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