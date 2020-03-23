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EĞİTİM

Uzaktan eğitim nasıl olacak? Uzaktan eğitim hangi televizyon kanallarında verilecek?

Haydi çocuklar ekran başına

Bir haftalık koronavirüs tatilinin ardından bugün uzaktan eğitim başlıyor. 18 milyon öğrenci 23-27 Mart’ta, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görecek. İlkokullar için dersler Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce. Dersler 09.00- 13.30 arasında olacak ve gün içinde 2 kez tekrar yayınlanacak. 20’şer dakika olacak dersler arasında 10’ar dakikalık etkinlik kuşağı var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dersler, 20’şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10’ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.
Dersler, 20’şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10’ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) tatil ettiği öğrencilerin bir haftalık tatili bitti. 18 milyon öğrenci bugünden itibaren uzaktan eğitime başlayacak. Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart’ta, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görecek.

DERS PROGRAMI EBA’DA

  • Öğrenciler, TRT-EBA TV ve “eba.gov.tr” üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını izleyecek.

6 KANAL HAZIRLANDI

Televizyonda, TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul ve TRT-EBA TV Lise olmak üzere 3 farklı kanal, HD (yüksek çözünürlüklü) ve SD (Standart çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 kanal üzerinden yayın yapacak. Yayın akışına, “eba.gov.tr” ana sayfasından ve TRT’nin internet sitesinden günlük ve haftalık ulaşılacak. TRT-EBA TV’de ilk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce’ye ilave olarak, “Yetiştirme Programı” kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek.

DERSLER 20 DAKİKA

Dersler, 20’şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10’ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak. Ortaokul kademesinde Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak. Lisede ise tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.

KAÇIRANLAR İÇİN TEKRAR YAYINLAR OLACAK

Dersler, TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul’da sabah saat 09.00’da başlayıp 13.30’a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30’da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek. TRT-EBA TV Lise’de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınlar sabah 09.00’da başlayıp 14.30’a kadar devam edecek. Saat 15.00-21.00 arasında da EBA TV Lise’de tekrar yayınları ekrana gelecek. Bakanlığın seçtiği, alanında başarılı öğretmenler tarafından hazırlanan ders anlatım videoları aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine “eba.gov.tr” ve TRT’nin internet sitelerinden öğrenilebilecek. Ayrıca EBA’nın internet sitesi “eba.gov.tr” üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.

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