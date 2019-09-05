Gündem HDPli Türkten Türkiye karşıtı yabancı heyete belediye bütçesinden 500 bin liralık harcama
MARDİN

HDP’li Ahmet Türk'ten belediyenin özel kalem bütçesine 514 bin liralık özel heyet faturası

HDP’li Türk'ten Türkiye karşıtı yabancı heyete belediye bütçesinden 500 bin liralık harcama

HDP’li Ahmet Türk’ün, bağımsız belediye başkanlığı döneminde HDP ile Türkiye karşıtı bir çok yabancı heyete Mardin Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 514 bin TL özel kalem harcaması yaptığının faturaları ortaya çıktı. Ayrıca KHK ile terör propagandası yaptıkları için yayın yasağı olan ve kapatılan gazetelere HDP Mardin Büyükşehir Belediyesinden ödenek ayrıldığının faturaları görüntülendi.

Haber Merkezi IHA
Ahmet Türk
Ahmet Türk

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan HDP’li Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün, 2014- 2016 yılları arasında HDP ile Türkiye karşıtı bir çok yabancı heyeti için toplamda 500 bin lirayı bulan harcamalar yaparak faturaların heyetlerinin geldiği günlerin dışında farklı tarihlerde kesilerek belediye bütçesinden toplamda 514 bin TL ödeme sağlandığının faturaları ortaya çıktı.

AA
Ahmet Türk döneminde belediyeye kesilen faturalar.

Selahattin Demirtaş’a kahve ve badem şekeri ziyafeti

Terör suçlarından yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu siyasi parti temsilcileri ile Türkiye karşıtı bir çok yabancı heyetinin ağırlanması ve verilen hediyeler için özel kalem müdürlüğü bütçesinden yaklaşık 514 bin lira harcama yapılırken, 2015 yılında Demirtaş ve beraberindekilere belediye ziyaretinde 76 kilogram badem şekeri ve 76 kilogram kahve hediye edildiğine dair fatura kesildiği tespit edildi.

AA
Ahmet Türk döneminde belediyeye kesilen faturalar.

Taciz iddialarıyla gündeme gelen ve Ahmet Türk tarafından 2019 yerel seçimlerinde yeniden göreve getirilen A.D.’nin oteli de sık sık yemek verilen yer arasında yer alırken, A.D.’nin o dönem milli eğitimde öğretmenlik yaptığı ve hakkında bir çok soruşturma olduğu da iddia ediliyor.

AA
Ahmet Türk döneminde belediyeye kesilen faturalar.

Faturalar arasında merkezi Kızıltepe’de bulunana Elit Güzellik, Fotoğrafçılık ve Organizasyon şirketi adına yemek bedeli için 45 bin lira ödeme yapıldığı yer aldı. Görevden alınmadan önce CHP’li heyete bin kişilik restoran olmayan ilçede 50 bin TL’lik fatura kesildi.

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AA
Ahmet Türk döneminde belediyeye kesilen faturalar.

11 Kasım 2016 tarihinde faturalar arasında görevden alınmadan hemen önce CHP’li heyeti ağırlayan Ahmet Türk, Derik ilçesinde CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Fatma Belgin Gökçe ve Bursa Mimarlar ve Peysaj Odası Başkanı ile yemek programı düzenlendiğini belirterek bin 46 kişiye 49 bin 141 TL’lik fatura kestirdiği ortaya çıktı.

AA
Ahmet Türk döneminde belediyeye kesilen faturalar.

Kapatılan gazetelere reklam yağmış

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin aralarında kapatılan Özgür Gündem Gazetesinin yer aldığı KHK ile kapatılan terör örgütü yandaşı gazetelere verdiği reklam ve ilanlara ilişkin faturalar da yer alırken, 2 yıl içinde sadece özel kalem müdürlüğü harcamalarında yemek, kahve ve HDP’li, CHP’li heyetlerin ağırlanmasına 514 bin TL harcadığı belirtildi.

AA
Ahmet Türk döneminde belediyeye kesilen faturalar.

HDP’li Türk'ten Türkiye karşıtı yabancı heyete belediye bütçesinden 500 bin liralık harcama
FOTOĞRAF 27
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İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan HDP’li Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün, 2014- 2016 yılları arasında HDP ile Türkiye karşıtı bir çok yabancı heyeti için toplamda 500 bin lirayı bulan harcamalar yaparak faturaların heyetlerinin geldiği günlerin dışında farklı tarihlerde kesilerek belediye bütçesinden toplamda 514 bin TL ödeme sağlandığının faturaları ortaya çıktı.
Title
Terör suçlarından yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu siyasi parti temsilcileri ile Türkiye karşıtı bir çok yabancı heyetinin ağırlanması ve verilen hediyeler için özel kalem müdürlüğü bütçesinden yaklaşık 514 bin lira harcama yapılırken, 2015 yılında Demirtaş ve beraberindekilere belediye ziyaretinde 76 kilogram badem şekeri ve 76 kilogram kahve hediye edildiğine dair fatura kesildiği tespit edildi.
Title
Taciz iddialarıyla gündeme gelen ve Ahmet Türk tarafından 2019 yerel seçimlerinde yeniden göreve getirilen A.D.’nin oteli de sık sık yemek verilen yer arasında yer alırken, A.D.’nin o dönem milli eğitimde öğretmenlik yaptığı ve hakkında bir çok soruşturma olduğu da iddia ediliyor.
Title
Faturalar arasında merkezi Kızıltepe’de bulunana Elit Güzellik, Fotoğrafçılık ve Organizasyon şirketi adına yemek bedeli için 45 bin lira ödeme yapıldığı yer aldı. Görevden alınmadan önce CHP’li heyete bin kişilik restoran olmayan ilçede 50 bin TL’lik fatura kesildi.
Title
11 Kasım 2016 tarihinde faturalar arasında görevden alınmadan hemen önce CHP’li heyeti ağırlayan Ahmet Türk, Derik ilçesinde CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Fatma Belgin Gökçe ve Bursa Mimarlar ve Peysaj Odası Başkanı ile yemek programı düzenlendiğini belirterek bin 46 kişiye 49 bin 141 TL’lik fatura kestirdiği ortaya çıktı.
Title
Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin aralarında kapatılan Özgür Gündem Gazetesinin yer aldığı KHK ile kapatılan terör örgütü yandaşı gazetelere verdiği reklam ve ilanlara ilişkin faturalar da yer alırken, 2 yıl içinde sadece özel kalem müdürlüğü harcamalarında yemek, kahve ve HDP’li, CHP’li heyetlerin ağırlanmasına 514 bin TL harcadığı belirtildi.
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HDP’li Türk'ten Türkiye karşıtı yabancı heyete belediye bütçesinden 500 bin liralık harcama
HDP'li Ahmet Türk'ün, bağımsız belediye başkanlığı döneminde HDP ile Türkiye karşıtı bir çok yabancı heyete Mardin Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 514 bin TL özel kalem harcaması yaptığının faturaları ortaya çıktı. Ayrıca KHK ile terör propagandası yaptıkları için yayın yasağı olan ve kapatılan gazetelere HDP Mardin Büyükşehir Belediyesinden ödenek ayrıldığının faturaları görüntülendi.


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