Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Her gün saatlerce aynı yere bakıyor Mazgalın içini izleyen köpek merak konusu oldu
KOCAELİ

Her gün saatlerce aynı yere bakıyor: Mazgalın içini izleyen köpek merak konusu oldu

İzmit'de her gün en işlek caddelerden birine gelerek, saatlerce mazgalın içine doğru bakan sokak köpeği, esnafın merak konusu oldu. Esnaf, köpeğin her gün bu davranışı neden sergilediğini anlamadıklarını söylerken, veteriner Ejder Dalkıç ise köpeğin geçmişinde yaşanan travma nedeniyle bu durumun olabileceğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
Mazgalın içini izleyen köpek merak konusu oldu.
Mazgalın içini izleyen köpek merak konusu oldu.

İzmit’in en işlek noktalarından Fethiye Caddesi’ne her gün belirli saatlerde gelen sokak köpeğinin mazgalın içini izlemesi, esnafın merak konusu oldu. Yaklaşık 3 aydır köpeğin neden bu davranışı sergilediğini bilmediklerini belirten esnaf, mazgala bakan hayvanının, caddenin sembolü haline geldiğini söyledi. Caddeden her geçtiğinde köpeğin mazgalın içini izlediğini gördüğünü anlatan Yalçın Akgündüz, "Ben işim gereği sürekli bu caddeyi kullanan bir insanım. Köpek benim de dikkatimi çekiyordu, sürekli hareketsiz bir şekilde mazgallara bakıyor. Sokaktan gelip geçenler, bazen başını okşuyor ama o hiçbir şekilde tepki vermiyor. Mazgalın içinde ilgisini çeken bir durum olduğunu tahmin ediyoruz. Hiç kimseye hiçbir şekilde tepki vermiyor, sadece tek bir noktaya odaklanıp, orada bekliyor" dedi.

"Caddede sembol oldu"


Sokaktan geçen birçok kişinin, köpeğin fotoğrafını çektiğini belirten esnaftan Cafer Öziri, "Köpek sürekli bu caddede aynı noktada mazgallara bakıyor. İlk gördüğümüzde anlam veremedik. Sürekli bunu yapmaya başladı, artık sokaktan geçen insanlara da tuhaf geliyor. Bazen fotoğraflarını çekiyorlar. Bana göre caddede bir sembol haline geldi, sürekli burada vakit geçiriyor" diye konuştu.

Hünerlerini sergileyen köpek vatandaşların ilgi odağı oldu
HAYAT
Hünerlerini sergileyen köpek vatandaşların ilgi odağı oldu

'Sokaktan geçenler de bakıyor'

Sokaktan geçen bazı kişilerin de köpeğin mazgalı seyretmesini fark ettikten sonra aynı yere bakmaya başladığını belirten Meryem Akbulut ise "Bana gelip 'Neden bakıyor' diye soranlar bile oldu. Bazıları yavrusunu kaybettiğini düşünüyor, kimisi fare aradığını söylüyor ama ne olduğunu bilmiyoruz. 2-3 aydır sürekli mazgallara bakıyor. Her gün belli saatlerde geliyor, görenler şaşırıyor. Bazen fotoğraf çekiyorlar bazen de yanına gidip köpekle beraber mazgala bakıyorlar. Hatta ilk gördüğümüzde 5-6 arkadaş toplanıp, biz de onunla beraber aşağı baktık ama bir şey bulamadık" dedi.

Ayasofya'nın kedisi Gli'den kötü haber: Ayrı bir odada bakılacak
GÜNDEM
Ayasofya'nın kedisi Gli'den kötü haber: Ayrı bir odada bakılacak

'Travmatik bir şey yaşamış olabilir'

Köpeğin travmatik olay yaşamış olabileceğini ve mazgalın bunu hatırlatabileceğini anlatan veteriner Ejder Dalkıç, şunları söyledi:
"Köpeğimizin muhtemelen bir travmada, avlanma güdüsüyle hareket ettiğini düşünüyorum. Köpek eğer yavrusunu böyle bir mazgala düşürdüyse ya da o bölgede dramatik bir olay yaşadıysa her gün onu aramak amacıyla geliyor olabilir. Her gün oradan bir hayvanın geçmesini de bekliyor olabilir. Bu büyük bir fare ya da benzer bir şey olabilir. Avlanma içgüdüsüyle onu bekliyor olabilir. Anne köpekler genellikle tehlikeli gördükleri durumlarda yavrularını taşıma eğilimi gösterirler. Bu bölgede yerleşim yeri olduğu için zoraki bir doğum yapmış olabilir ve yavrularını taşırken de bir tanesini o mazgala düşürmüş olabilir. O bölge yaşadığı bir travmayı ona yansıtıyor ya da hatırlatıyor, diye düşünüyorum."

Abone Ol Google News
Paşinyandan ses çıktı

Paşinyan'dan ses çıktı

Anlaşmasaydım 20 bin kişilik orduyla kuşatılacaktık.
Heyecanlandıranaşıda son durum

Heyecanlandıran
aşıda son durum

​Piyasaya çıkacağı tarih ve fiyatı belli oldu.
CHP yandaşı sendika başkanı Doğan: İzmir depreminde çadırlar Suriyelilere verildi

Vida ile yakın temas kuranlar karantinaya alındı.

​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu güzel haberi duyurdu.

Ahmet Nur Çebi, merak edilen transfer sorusuna cevap verdi.
Bir milyon kişi evsiz kalacak

Bir milyon kişi evsiz kalacak

Uzman isimden İstanbul için ürküten deprem senaryosu.
Sigara kokusu alıyorsanız uzaklaşın

Sigara kokusu alıyorsanız uzaklaşın

Bilim Kurulu Üyesi koronavirüsün nasıl yayıldığını anlattı.
Arabaların camları buz tuttu

Arabaların camları buz tuttu

Sivas'ta termometreler sıfırın altında 3 dereceyi gösterdi.

Silah üstadı, iyi bir nakkaş, haritacı...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.