Her gün saatlerce aynı yere bakıyor: Mazgalın içini izleyen köpek merak konusu oldu İzmit'de her gün en işlek caddelerden birine gelerek, saatlerce mazgalın içine doğru bakan sokak köpeği, esnafın merak konusu oldu. Esnaf, köpeğin her gün bu davranışı neden sergilediğini anlamadıklarını söylerken, veteriner Ejder Dalkıç ise köpeğin geçmişinde yaşanan travma nedeniyle bu durumun olabileceğini belirtti.

Haber Merkezi 12 Kasım 2020, 14:06 Son Güncelleme: 12 Kasım 2020, 14:16 DHA