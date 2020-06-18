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Gündem Hesabı ödememek için denize atladı Yunan adasına yüzmeye kalkıştı
AYDİN

Hesabı ödememek için denize atladı: Yunan adasına yüzmeye kalkıştı

Kuşadası’nda gittiği bir lüks restoranda hesaba itiraz eden ve ödemek istemeyen müşteri Kuşadası’nı ayağa kaldırdı. Hesabı ödemek istemeyen ve garsonlarla tartışan sinirli müşteri, daha sonra aldığı alkolün de etkisiyle denize atladı ve Kuşadası Körfezi’nden Sisam adasına doğru yüzmeye başladı. Polisin haber vermesiyle olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ortalığı ayağa kaldıran vatandaşı gözaltına aldı.

Haber Merkezi İHA
Yunan adasına doğru yüzen şahıs sahil güvenlik tarafından yakalandı.
Yunan adasına doğru yüzen şahıs sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Aydın'da Kuşadası Limanı girişindeki bir balıkçı restoranına giden ve isminin Fatih olduğunu söyleyen bir kişi tek başına masaya oturarak kendine ziyafet çekti. Yemeğin ardından hesabı isteyen müşteri, 330 TL hesap gelince önce garsonlar ve ardından da restoran yetkilileri ile tartışmaya başladı. Alkollü olduğu gözlenen ve hesabı yüksek bulan müşteri ardından restorandaki çalışanlar ve diğer müşterilerin şaşkın bakışları arasında kendini denize attı ve Kuşadası Körfezi’nden Sisam adasına doğru yüzmeye başladı.

İHA
Yunan adasına doğru yüzen şahıs sahil güvenlik tarafından yakalandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI

Restoran yetkililerin polise ve sahil güvenlik ekiplerine haber vermesiyle olay yerine güvenlik ekipleri geldi. Kuşadası Körfezi’nden Sisam adasına doğru yaklaşık 2 mil yüzen vatandaş, karadan polis, denizden de sahil güvenlik ekiplerine zor anlar yaşattı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Fatih isimli vatandaş sahil güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınarak, sahil güvenlik botuyla Kuşadası Setur Marina’ya getirildi. Kıyıya çıkarılan ve ifadesi alınan söz konusu kişi, daha sonra restoran yetkililerinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA
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