Heykel yetmedi şimdi de sempozyum​

AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, sempozyumun geçen yıl da düzenlendiğini ve belediye bütçesinden heykel başına 15 bin lira ücret ödendiğini belirtti.

YUSUF ÖZDEMİR

CHP’in heykel hizmetlerine bir yenisi daha eklendi. Ana muhalefet partisi bu kez uluslararası heykel sempozyumu düzenledi. CHP’li Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Kültür Sanat Tanıtım Vakfı (KUSAV) ve Mehmet Nuri Göçen Vakfı işbirliğinde Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu düzenledi. 1 Ekim’de Aydın Kuşadası’nda başlayan ve 30 Ekim’e kadar devam edecek olan sempozyuma, İran, Gürcistan, Estonya, ve Rusya’dan heykeltraşlar katılacak. Sempozyumun sonunda ortaya çıkan heykeller Kuşadası’nın farklı noktalarına dikilecek.

CHP TAM KADRO KATILDI

Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumuna, CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı CHP’li Ömer Günel, KUSAV Başkanı Levent Köylü, Mehmet Nuri Göçen Vakfı yöneticileri, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve belediye birim müdürleri katıldı.

HEYKEL BAŞINA 15 BİN LİRA

AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, sempozyumun geçen yılda düzenlendiğini ve belediye bütçesinden heykel başına 15 bin lira ücret ödendiğini belirtti. Heykellerin hiçbir anlam ifade etmediğini belirten Gökçe “Belediyeyi kaynakları heykele harcamak yerine Kuşadası’nın sorunlarına harcamaya çağırıyoruz” dedi.