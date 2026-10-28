Hortum konteyneri parçaladı

Antalya Kepez'de çıkan hortum, bir şantiyede faciaya yol açtı. İşçilerin kaldığı iki konteyneri parçalayıp metrelerce uzağa savuran hortumda 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Olay, önceki akşam 23.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki bir şantiyede meydana geldi. Kuvvetli yağışın ardından oluşan hortum, işçilerin kaldığı iki konteyneri parçaladı. Savrulan 5 işçiden İsa Elnevvaf, Aycan Kılınç, Salah Muhammet Elnaim ve Muhammet Emin Elnaim hayatını kaybetti. Yaralanan diğer işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki kule vincin de devrildiği olayda, hayatını kaybeden işçilerin hortum sırasında konteynerde Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlediği öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA 2’Sİ FİRARİ

Soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Ş.Ç. ve M.Ç. gözaltına alındı. İş güvenliği uzmanı İ.A. ile şantiye şefi D.K.'nin ise firari olduğu belirtildi.

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