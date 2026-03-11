İBB davası canlı yayınlanacak mı? Bakan Gürlek tartışmalara son noktayı koydu

"Yargılama süreci devam ediyor. Mahkeme salonların siyaset arenası değildir, siyasi şov yapılamaz. Mahkeme salonlarında sadece yargılama yapılır, burada şahısların statüleri, görevleri önemli değildir herkes sanık statüsündedir. Hukuki olarak sanık tabiri bu nedenle kullanılır. Mahkeme salonlarında hakim, savcı hitap ederken Sanık Ekrem diye hitap eder, belediye başkanım diye hitap etmez. Bunu ayrıştırmamız lazım. Anayasamızın 138. maddesine göre mahkemeler Türk milleti adına yargılama yapar, yargılama sürecinde kimse mahkemelere telkin, talimat, emir veremez bunun altını çizmek gerekiyor. Kesinlikle burada selamlama konuşması yapmak yoktur. Usul vardır her sanığın ne zaman savunma yapacağı mahkeme heyeti tarafından belirlenmiştir.