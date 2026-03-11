Yeni Şafak
İBB davası canlı yayınlanacak mı? Bakan Gürlek tartışmalara son noktayı koydu

12:3111/03/2026, mercredi
G: 11/03/2026, mercredi
Adalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İBB davasının canlı yayınlanması taleplerine yanıt vererek, kanun değişikliğine işaret etti ve şu an mümkün olmadığını belirtti. Bakan Gürlek, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada yaşananlarla ilgili "Mahkeme salonlarında siyasi şov yapılamaz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davanın TRT'de yayınlanması çağrısını sorduğunda Bakan Gürlek,
"Canlı yayınlamamız için kanun değişikliği gerekiyor. Şu anki mevzuatımızda canlı yayınlanmasına imkan yok. Ama kanun değişirse canlı yayınlanabilir"
cevabını verdi.

"Mahkeme salonlarında siyasi şov yapılamaz"

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu 407 sanıklı davada yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:

"Yargılama süreci devam ediyor. Mahkeme salonların siyaset arenası değildir, siyasi şov yapılamaz. Mahkeme salonlarında sadece yargılama yapılır, burada şahısların statüleri, görevleri önemli değildir herkes sanık statüsündedir. Hukuki olarak sanık tabiri bu nedenle kullanılır. Mahkeme salonlarında hakim, savcı hitap ederken Sanık Ekrem diye hitap eder, belediye başkanım diye hitap etmez. Bunu ayrıştırmamız lazım. Anayasamızın 138. maddesine göre mahkemeler Türk milleti adına yargılama yapar, yargılama sürecinde kimse mahkemelere telkin, talimat, emir veremez bunun altını çizmek gerekiyor. Kesinlikle burada selamlama konuşması yapmak yoktur. Usul vardır her sanığın ne zaman savunma yapacağı mahkeme heyeti tarafından belirlenmiştir.
Şahıs Ekrem İmamoğlu da mahkeme tarafından belirlenen günde savunmasını yapacaktır. Onun haricinde avukatlar söz alabilirler, mahkemede usul ve tartışmalarla ilgili önce taraflara söz verebilirler. Ama burada kesinlikle selamlama konuşması yapmak mahkememize de yakışmaz, düzene de yakışmaz. Mahkemenin düzenine karar verme yetkisi heyet başkanına aittir. Mahkeme salonlarını yıpratmamamız lazım. Orada sadece yargılama yapılması gerekir, siyasi şov yapmaya müsaade edilmez. Hiçbir mahkeme bunlardan da etkilenmez, mahkeme dosyadaki delillere göre vicdani kanaat verir"

#Akın Gürlek
#Adalet Bakanlığı
#İBB
