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POLİTİKA

İBB Sözcüsü Ongun ile Halk Ekmek Başkanvekili Nama çelişti: Ekmek üretimi 1 milyon adet düşürülmüş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, belediye iştiraki Halk Ekmek'in günlük 1.6 milyon ekmek ürettiğini duyurdu. Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, geçtiğimiz yılın ocak ayında yaptığı açıklamayla günlük 2.6 milyon ekmek üretimi yaptıklarını belirtmişti. Son günlerde 'ekmek üretiminin yetersizliği' üzerinden eleştirilerin hedefi olan CHP yönetimindeki İBB'nin, üretimi 1 milyon ekmek azalttığı tescillenmiş oldu.

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Haber Merkezi Diğer
İBB Sözcüsü Ongun ile Halk Ekmek Başkanvekili Nama çelişti: Ekmek üretimi 1 milyon adet düşürülmüş
Murat Ongun - Özgen Nama

İstanbullu vatandaşlar, son günlerde Halk Ekmek büfelerinde ekmek bulamadıkları gerekçesiyle CHP yönetimindeki İBB'ye tepki gösterdi. Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, bir Halk Ekmek büfe yetkilisi, neden ekmeğin olmadığı sorusuna, "Yollamıyorlar abi, düşünseler yollarlar" cevabını vermişti.

‘Bir haftadır ekmek yok diyen’ vatandaşa Halk Ekmek satıcısından cevap: Yollamıyorlar abi
GÜNDEM
‘Bir haftadır ekmek yok diyen’ vatandaşa Halk Ekmek satıcısından cevap: Yollamıyorlar abi

Bir başka vatandaş ise evinin hemen önünde yer alan Halk Ekmek büfesine kasıtlı olarak ekmek getirilmediğini ve bu nedenle de uzun kuyrukların oluştuğunu görüntülemişti.

Vatandaştan İBB'ye 'Halk Ekmek' tepkisi: Bir haftadır geç geliyor ayıptır günahtır
GÜNDEM
Vatandaştan İBB'ye 'Halk Ekmek' tepkisi: Bir haftadır geç geliyor ayıptır günahtır

Kamuoyuna yansıyan gelişmeler sonrası bugün bir açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, fabrikalarının tam kapasiteyle her gün 1.6 milyon ekmek ürettiğini duyurdu.

İBB'DE 'EKMEK' ÇELİŞKİSİ: ÜRETİM 1 MİLYON ADET AZALTILMIŞ

Ongun'un paylaşımı ise Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama ile çelişti. Nama, 8 Ocak 2020'de yaptığı açıklamayla, günde 2.6 milyon ekmek ürettiklerini ifade etmişti.

Son günlerde 'ekmek üretiminin yetersizliği' üzerinden eleştirilerin hedefi olan CHP yönetimindeki İBB'nin üretimi 1 milyon ekmek azalttığı tescillenmiş oldu.

‘Bir haftadır ekmek yok’ diyen vatandaşa Halk Ekmek satıcısından cevap: Yollamıyorlar ağabey
OYNAT 00:43
‘Bir haftadır ekmek yok’ diyen vatandaşa Halk Ekmek satıcısından cevap: Yollamıyorlar ağabey
İstanbul'da bir vatandaş, İBB Halk Ekmek büfesinde bir haftadır ekmek bulamamasına tepki gösterdi. “Burası halk ekmeğin satıldığı yer. Bir haftadır geliyorum ekmek yok. Şimdi gene soracağım” diyerek bir büfeye giden vatandaş, “Ekmek niye yok? Sabahları insanlar kahvaltı yapacak” sorusu karşısında büfe sahibinden “Yollamıyorlar abi. Saat 11'de gelir. Düşünseler yollarlar” cevabını aldı.
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