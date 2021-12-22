İBB Sözcüsü Ongun ile Halk Ekmek Başkanvekili Nama çelişti: Ekmek üretimi 1 milyon adet düşürülmüş

İstanbullu vatandaşlar, son günlerde Halk Ekmek büfelerinde ekmek bulamadıkları gerekçesiyle CHP yönetimindeki İBB'ye tepki gösterdi. Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, bir Halk Ekmek büfe yetkilisi, neden ekmeğin olmadığı sorusuna, "Yollamıyorlar abi, düşünseler yollarlar" cevabını vermişti.

GÜNDEM ‘Bir haftadır ekmek yok diyen’ vatandaşa Halk Ekmek satıcısından cevap: Yollamıyorlar abi

Bir başka vatandaş ise evinin hemen önünde yer alan Halk Ekmek büfesine kasıtlı olarak ekmek getirilmediğini ve bu nedenle de uzun kuyrukların oluştuğunu görüntülemişti.

GÜNDEM Vatandaştan İBB'ye 'Halk Ekmek' tepkisi: Bir haftadır geç geliyor ayıptır günahtır

Kamuoyuna yansıyan gelişmeler sonrası bugün bir açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, fabrikalarının tam kapasiteyle her gün 1.6 milyon ekmek ürettiğini duyurdu.

İBB'DE 'EKMEK' ÇELİŞKİSİ: ÜRETİM 1 MİLYON ADET AZALTILMIŞ

Ongun'un paylaşımı ise Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama ile çelişti. Nama, 8 Ocak 2020'de yaptığı açıklamayla, günde 2.6 milyon ekmek ürettiklerini ifade etmişti.

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Son günlerde 'ekmek üretiminin yetersizliği' üzerinden eleştirilerin hedefi olan CHP yönetimindeki İBB'nin üretimi 1 milyon ekmek azalttığı tescillenmiş oldu.