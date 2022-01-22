İBB'den gece yarısı 'jilet' operasyonu: Gençler için restore edilen binanın reklamını 'engellediler'

İBB personeli gençlerin kütüphane olarak kullanması için restore edilen tarihi binanın önünde yer alan reklam afişlerini jiletle kesti.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan Tarihi Esgher Sinagogu’nda başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Kısa süre içerisinde açılması planlanan tarihi yapının, Beyoğlu Belediyesi Hasköy Gençlik Merkezi ve Millet Kıraathanesi olarak hizmet vereceği açıklanmıştı.

İBB'DEN GECE YARISI 'JİLET' OPERASYONU

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, gençlerin kütüphane olarak kullanması için restore edilen tarihi binanın önünde yer alan reklam afişlerinin, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından gece saatlerinde jiletle kesilerek indirildiğini açıkladı.

Olay anına ait görüntülere de yer veren Yıldız, "Bu hizmetin yayınlanmasından rahatsız olup jiletle operasyona geliyorsunuz" dedi.

OYNAT 00:23 İBB reklam afişlerini jiletle keserek indirdi: Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız o anları paylaştı Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, gençlerin kütüphane olarak kullanması için restore edilen tarihi binanın önünde yer alan reklam afişlerinin, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından gece saatlerinde jiletle kesilerek indirildiğini açıkladı. Olay anına ait görüntülere de yer veren Yıldız, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenerek 'Her gün engellendiğiniz yalanını söylerken gerçek işte bu Sayın İmamoğlu. Bu hizmetin yayınlanmasından rahatsız olup jiletle operasyona geliyorsunuz' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

İMAMOĞLU'NA TEPKİ: ENGELLENDİĞİNİZ YALANINI SÖYLERKEN GERÇEK BU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her fırsatta yaptığı 'Engelleniyoruz' algısına gönderme yapan Yıldız, "Her gün engellendiğiniz yalanını söylerken gerçek işte bu Sayın İmamoğlu. Tarihi bir eseri restore edip gençlerimize kütüphane hazırlıyoruz. Bu hizmetin yayınlanmasından rahatsız olup jiletle operasyona geliyorsunuz! Hizmetlerimizi engelleyeceğinizi mi zannediyorsunuz?" dedi.

REKLAM

Yıldız paylaşımının devamında, "İstanbul’a ve Beyoğlu’na hizmeti de jilet gibi kesen sizsiniz Beyoğlu’nda gördüğümüz tek bir hizmetiniz yok! Gece yarısında ortaya çıkan ve defalarca hizmet standlarımızı yıkan, ağaçlarımızı kaldıran zabıtalarınız hariç. Takdir aziz milletimizindir." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM AYGM'den 'onaylamıyorlar' algısı yapan İBB'ye: Mahmutbey - Esenyurt hattında hiçbir engel yok yapabilirsiniz