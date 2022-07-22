Gündem İBBnin Yerebatan restorasyonuna tepkiler çığ gibi Bu utanç İstanbula yeter de artar
İSTANBUL

İBB'nin 'Yerebatan' restorasyonuna tepkiler çığ gibi: Bu utanç İstanbul'a yeter de artar

İBB'nin koordinesinde 1500 yıllık Yerebatan Sarnıcı'nın girişinin tarihi dokuya uygun olmayan şekilde restore edilmesi başta mimarlar olmak üzere farklı kesimlerden tepki topladı. Mimar Serkan Akın "Tarihi bir yapıyı ayakta tutabilmek ve ömrünü uzatmak için eklemeler yapmak oldukça kritik bir müdahaleyken, sarnıç girişine aslını inkar edercesine toplu taşıma istasyonu muamelesi yapmak, kadim İstanbul şehrinin tarihine adeta ihanet olmuş. Bu utanç, kadim İstanbul tarihine yeter de artar da" dedi. Mimar-Görsel Tasarım Uzmanı Yasemin Turan "Modern ofis binasına girer gibi janjanlı bir giriş olmaz" ifadelerini kullandı. Şehir tarihi uzmanı Mehmet Dilbaz ise "Giriş kısmında yapılan değişiklikler ve verilmeye çalışılan modern üslup göz tırmalıyor" diye konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İBBnin Yerebatan restorasyonuna tepkiler çığ gibi: Bu utanç İstanbula yeter de artar
Restore edilen Yerebatan'a "metro istasyonu" eleştirisi.

Dünyanın en önemli sarnıçlarından olan 1500 yıllık Yerebatan Sarnıcı'nın taş cephe ve demir kapısının alüminyum kaplama ve otomatik kapıyla değiştirilmesi uzmanların tepkisine yol açtı.

Bizans döneminde şehrin su ihtiyacını karşılamak için 6. yüzyılda inşa edilen Yerebatan Sarnıcı, koronavirüs salgını döneminde 2020'de kapatılıp açıldıktan sonra restorasyona alınmasının ardından bugün düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

  • Sarnıcın restorasyonu sonrası yapının taş kaplı duvarı kaldırılarak metal ve cam haline dönüştürülürken, özel işlemeli ferforje kapı da sökülerek yerine sensörlü cam otomatik kapı ve üzerine ekran yerleştirildi.

Tarihi yapının dış cephesinde yapılan yenilik tepkilere yol açarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Proje Müdürü Merve Gedikli sosyal medyadan yaptığı paylaşımda eski halini niteliksiz olarak tanımlayıp çağdaş bir cephe tasarımı sunduklarını savundu.

"Kadim İstanbul şehrinin tarihine adeta ihanet olmuş"

Değişiklikler sosyal medyada metro istasyonuna benzetilirken, uzmanlar da yaptıkları değerlendirmelerle restorasyona tepki gösterdi.

Mimar Serkan Akın, eserlerin restorasyonunda temel gerekçenin eserin yapısal bütünlüklerini koruyarak gelecek nesillere aslına uygun şekilde aktarılması olduğunu söyledi.

Yeni yapılan dış cephe uygulamasını eleştiren Akın, "Sarnıcın restorasyonu sonrası sosyal medyada denk geldiğim görsellerde ilk bakışta bir yanılsama yaşadım, eski halinin şimdiki halinden aslına uygunluğunu anlamak için işin uzmanı dahi olmaya gerek yok doğrusu. Tarihi bir yapıyı ayakta tutabilmek ve ömrünü uzatmak için eklemeler yapmak oldukça kritik bir müdahaleyken, sarnıç girişine aslını inkar edercesine toplu taşıma istasyonu muamelesi yapmak, kadim İstanbul şehrinin tarihine adeta ihanet olmuş." diye konuştu.

Akın, dünya genelinde kabul görmüş ve 19. yüzyıldan bu yana kabul edilen restorasyon ilkeleri bulunduğuna dikkati çekerek, bunların Camillo Boito tarafından 1883'te yayınlanan "Çağdaş Restorasyonun Beş İlkesi"nde ortaya konduğunu anlattı.

Yerebatan Sarnıcı restorasyonunda bu ilkelere uyulmadığını vurgulayan Akın, şu değerlendirmede bulundu:

  • "Boito'ya göre 'sağlamlaştırma onarımdan daha iyidir, onarım ise restore etmekten daha iyidir' ve 'ek ya da onarım yapılması zorunluysa somut verilere dayanmalı, yapının görsel bütününe ve biçimine saygılı olunmalıdır.' Görünen o ki dünya mirası olan Yerebatan Sarnıcı disiplinlerarası bir çalışmadan ziyade 'Mimari Mirasın Analizi, Korunması ve Strüktürel Restorasyonu için İlkeler' tamamen göz ardı edilerek hak ediş derdine düşmüş müteahhit aklıyla, metro girişi/iş hanı girişi görünümüyle İstanbul halkına layık görülmüştür. Bu utanç, kadim İstanbul tarihine yeter de artar da."

Mimar-Görsel Tasarım Uzmanı Yasemin Turan ise daha önce var olan taş cephe ve demir kapının kaldırılarak alüminyum doğrama yapılmasını eleştirerek, var olanın korunması yoluna gidilmesi gerektiğini söyledi.

Dış cephede yeni bir uygulamaya gidilmesinin yanlış olduğunu dile getiren Turan, "Bu tarihi yapıda cephenin bu şekilde modernize edilmesini doğru bulmuyorum, modern ofis binasına girer gibi, janjanlı bir giriş olmaz. Yeni uygulamayı öne çıkarmazsın, bu 'ben yeniyim' diyor." şeklindeki görüşünü paylaştı.

Şehir tarihi uzmanı Mehmet Dilbaz da restorasyon sonrası ortaya çıkan görüntünün kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Restorasyon sonrası sarnıcın adeta farklı bir yapıya dönüştüğüne işaret eden Dilbaz, şu ifadeleri kullandı:

"İlk olarak giriş kısmında yapılan değişiklikler ve verilmeye çalışılan modern üslup göz tırmalıyor. Yayınlanan tanıtım videosunda görüldüğü gibi yapının iç kısmına restorasyon sonrasında yerleştirilen heykeller yapıya 'Pagan Tapınağı' havası vermiş. İstanbul'da bazı tarihi yapıların restorasyon sonrası ortaya çıkan görüntüleri maalesef bizleri keşke hiç yapılmasaydı fikrine kadar itiyor. Burada yapılan uygulama da üzücü."

Sel yaşanırken yine tatilde olan İmamoğlu: Afet yaşanmadı su baskınıydı
OYNAT 00:38
Sel yaşanırken yine tatilde olan İmamoğlu: Afet yaşanmadı su baskınıydı
İstanbul'daki her afet anında tatilde ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı'nda yaşanan sel felaketinde de Fethiye'deydi. Kameraların karşısına geçen İmamoğlu, 45 dakika boyunca, alakasız her konuya değinerek şu açıklamayı yaptı: “Yaratılan algıları değil yalın gerçeği konuşalım. İstanbul genelinde adına afet denilecek olay yaşanmadı. Birkaç ilçede su baskınları oldu. Gelişmeleri ekiplerimizden bilgi alarak anbean takip ettim.'

Kadir Topbaş’ı takdim eden İmamoğlu’nun
OYNAT 00:40
Kadir Topbaş’ı takdim eden İmamoğlu’nun "AK Partili büyükşehir belediye başkanlarını ilçemde görmedim" yalanı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaptığı konuşmada, AK Partili Büyükşehir Belediye başkanlarının, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ilçeyi bir kez bile ziyaret etmediğini söyledi. “Ayrımcılık yaptılar. İlçe başkanıyken büyükşehir belediye başkanlarını bir kez bile ilçemde görmedim” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, 2016 yılında Beylikdüzü'nde dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı “Sayın Kadir Topbaş'a ilçemize hoş geldiniz diyorum.” sözleriyle takdim etmişti. Topbaş, 27 Şubat 2014 tarihinde Beylikdüzü'nde yatırım ve hizmetlerin açılış törenine de katılmıştı.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu paylaştı: İBB'nin gerçek 3 yılı
OYNAT 02:23
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu paylaştı: İBB'nin gerçek 3 yılı
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Ekrem İmamoğlu başkanlığında 3'üncü yılını geride bırakmasına ilişkin İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu bir paylaşımda bulundu.


Tarihi anlaşma için tebrik

Tarihi anlaşma için tebrik

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile telefonda görüştü.
Hiç mi içiniz sızlamadı?

'Hiç mi içiniz sızlamadı?'

​Bakan Kurum'dan Mansur Yavaş'a Ankapark tepkisi.
Hafızanın 28inci bölümü yayında: Türkiye nasıl küresel güç olur?

​Dolmabahçe'de tahıl koridoru için imzalar atılıyor.

​Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın dünya çapında yankıları sürüyor.

​Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan 'tahıl koridoru' açıklaması.

​TBMM Başkanı Şentop'tan tahıl sevkiyatı anlaşması mesajı.

Türkiye'nin her yerinden talep var.

​Liste belli oldu: 'Kesişme-İyi ki Varsın Eren' çok sevildi.

Dünyanın gözü önünde öldürülmüştü: Japonya ikiye bölündü.

Tahıl koridoru için imzalar atıldı: Denetim İstanbul'da kurulacak merkezde yapılacak
Gündem

Tahıl koridoru için imzalar atıldı: Denetim İstanbul'da kurulacak merkezde yapılacak

Karadeniz'de güvenli koridor oluşturacak plan imzalanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması' imza töreninde konuştu. Erdoğan, ''Bu girişime vesile olmanın mutluluğu içindeyiz. Gıda enflasyonunun çözümüne yardımcı olacağız. Milyarlarca insanın açlık tehlikesinin önüne alınmasına hep birlikte katkı sağlayacağız. Gemi trafiği ile dünyaya nefes borusu açmış olacağız. Denetim İstanbul'da kurulacak merkezde yapılacak. Gemilerin çıkışından intikaline mutabakata varıldı. Savaş sadece tarafları değil tüm insanlığı etkiliyor. Adil bir barışın kaybedeni olmaz'' dedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''Küresel gıda krizinin çözümünün Ukrayna’nın ve Rusya’ın gıda ve gübre ürünlerine ulaşılmasından geçtiğini gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu. Bu anlaşma küresel gıda arzındaki açığı kapatacak. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çabaların için çok teşekkür ederiz. Bu anlaşma dünya için imzalanıyor'' açıklamasında bulundu.
Bursa'da şikayetinden vazgeçmeyen muhtara kurşun yağdırdı
Gündem

Bursa'da şikayetinden vazgeçmeyen muhtara kurşun yağdırdı

Bursa'da, iddiaya göre, bir kişi şikayetini geri çekmeyen mahalle muhtarına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay yerinde ise 7 adet kovan bulundu.
Pendik'te İSKİ’ye ait atık su kanalından yayılan kötü koku vatandaşı canından bezdirdi: Haliç neyse bu da aynı koku
Gündem

Pendik'te İSKİ’ye ait atık su kanalından yayılan kötü koku vatandaşı canından bezdirdi: Haliç neyse bu da aynı koku

Pendik'te vatandaşlar, İBB iştiraki İSKİ'nin atık su kanalından yayılan kötü kokular nedeniyle canından bezdi. İlçede yaşayan bir vatandaş, İBB'ye isyan ederek "Haliç’in kokusunu biliyorum. 40 sene önce Haliç neyse bu da aynı koku, Haliç'teki gibi aynı kokuyu alıyorum" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.