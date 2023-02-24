İbrahim Kalın'dan seçim tarihi açıklaması: 14 Mayıs'ta olacak gibi

Adalet Bakanı Bozdağ, seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, "Kimin nerede nasıl oy kullanacağı bizim seçim kanunlarımızda hepsi yazıyor. Bunu herkes biliyor. Bunun için yeni bir kanun yapmaya gerek yok. YSK'nın aldığı kararlar burada da geçerlidir." dedi. Peki bulunduğu yerde mi oy kullanılacak? Depremzedenin kullanılan oy hangi ile sayılacak, bulunduğu yere mi geldiği yere mi?