İbrahim Kalın'dan Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına tepki: Her türlü sonucu olur karşılıksız kalmaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Kalın'ın açıklamalarından satır başlıkları:

AMASYA’DAKİ MADEN FACİASI

Devletin tüm imkanları seferber edildi. Konu çok etraflıca bir şekilde araştırılıyor. Sayıştay son üç denerim raporu istedi, inceleniyor. Grizu patlamaları nasıl önlenebilir bunlar araştırılacak. Muhalefetten gelen tepkileri anlıyoruz, ailelerin acılarını anlıyoruz. Hukuki ve idari inceleme kapsamlı şekilde sürüyor.

Eksiklik varsa örtbas edilmesi söz konusu olamaz. İlk ölçümlerde metan gazı oranı normal seviyedeydi. En ufak bir ihmal varsa tabi ki ortaya çıkarılacak.

ADALARIN SİLAHLANDIRILMASI GERİLİMİ

Biz her zaman diyalog ve iyi ilişkilerden yana olduk. Ancak görüşmelerde akamete uğratan yine Yunan tarafı oldu Yunanistan’ın bazı ittifakları alarak kendini konumlandırma çabası olduğunu görüyoruz. Kendi başına güç elde etme ihtimali yok. Bunu ancak ya AB ya da ABD’deki lobiye dayanarak yapabilir. Adalara askeri ekipman gönderilmesi anlaşmalara aykırıdır. Her türlü sonucu olur, karşılıksız kalmaz.

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TÜRKİYE ALEYHİNE NE GİBİ LOBİLER YAPILDIĞINI GÖRÜYOURZ

Yunanistan'a çağrımız şu; biz diyalogdan kaçmıyoruz. Kısa vadeli kazanımlar için ilişkiler tehlikeye atılmamalı. Gelin konuşalım, size bir fayda sağlamaz. Sadece Yunan halkına zararı oldu. Türkiye aleyhine ne gibi lobiler yapıldığını görüyoruz.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI UZAR MI?

Sürenin uzatılması için Rusları henüz bir cevap vermedi. Gübreye bir yaptırım yok. Ama diğer ülkeler yeni yaptırımlardan korktukları için böyle bir tavır alınıyor. Rusya'ya da güvence verilmesi gerekiyor.

TÜRKİYE'DE AVRUPA İÇİN GAZ MERKEZİ

(Putin'in teklifi) Bunun hukuki ve teknik bir sürü boyutu var. Önemli bir teklif. Aslında Türkiye başta TANAP ile çok ciddi bir merkez oldu. Bunun altyapısı hazır. Türkiye'yi enerjide başka bir lige taşır. Avrupa Rus gazı dışında alternatif bakacaksa birincisi TANAP. Kapasitesi artırılırsa olabilir.

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Uzun vadede Türkiye için muazzam bir kazanım olacaktır.

TÜRKAKIMI'NA SABOTAJ İDDİALARI

Sabotaj girişiminin hattın Rusya tarafında olduğu açıklandı.

PUTİN VE ZELENSKİY BİR ARAYA GELİR Mİ?

Diplomasi kapısı açık tutulalı.

ESED İLE TEMAS OLUR MU?

Rejim şu anda kadar herhangi bir yapıcı tutum içinde olmadı. Suriye'deki durum için başka siyasi adımlar atılmalı.