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POLİTİKA

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 521 bin 39'a ulaştı

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 521 bin 39’a ulaşmıştır. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 654 bin 866 kişidir. Terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini de belirten Çataklı, Ağustos ayında, 5’i liste dışı, 2’si gri, 4’ü turuncu ve 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 16’sı ölü, 60’ı sağ, 14’ü teslim toplam 90 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Dokuz terör eyleminin engellendiğini de duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ağustos ayında 90 terörist etkisiz hale getirildi
​İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, aylık bilgilendirme toplantısında terörle mücadeleye ilişkin sayıları paylaştı.

Çataklı'nın açıklamaları şöyle:

"Ağustos ayı içerisinde PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 9’u büyük, 29’u orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 563 operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 858 operasyon yapılmıştır.

Bu operasyonlarda aralarında 5’i liste dışı, 2’si gri, 4’ü turuncu ve 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 16’sı ölü, 60’ı sağ, 14’ü teslim toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 77’si PKK/KCK, 13’ü DEAŞ terör örgütü mensubudur

Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 593’ü PKK/KCK, 554’ü FETÖ, 149’u DEAŞ, 75’i sol terör olmak üzere toplam bin 371 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişilerden 131’i PKK/KCK, 139’u FETÖ, 27’si DEAŞ, 13’ü sol terör örgütleri mensubu olmak 310’u ise tutuklanmıştır."

Patlayıcı düzenekle saldırı planlanan 9 terör eyleminin engellendiğini de duyurdu.

Uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik ağustos ayında 19 bin 375 operasyon gerçekleştirildiğini açıklayan Çataklı, 23 bin 606 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bin 971 kişinin ise tutuklandığını söyledi.

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 521 bin 39’a ulaşmıştır. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 654 bin 866 kişidir.

(Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş'ın iadesi, Thodex Kurucusu Özer) Bulgaristan ve Arnavutluk'taki süreçler ilerliyor, bir tıkanıklık söz konusu değil.

YUNANİSTAN'DAKİ 'LAVRİON' KAMPI

İlginç bir şekilde Türkiye terör mücadelesinde ne kadar mesafe katetse verdiğim listeler ne kadar artsa heralde mal sahibi sıfatıyla olsa gerek ki yurt dışından da sesler hemen artmaya başlıyor. Bu noktada komşumuz Yunanistan'a burada özel bir parentez açmak istiyorum.

Yunanistan, Lavrion kampını terör örgütü PKK'ya ve onunla işbirliği yapan örgütlere tahsis etmiştir. Ve bu kamp aktiftir aktif bir şekilde terör örgütünün hizmetindedir. Bu gerçekliğin bizim açımızdan herhangi tartışılır bir tarafı yoktur. Gerek istihbari bilgilerimiz gerekse bu konudaki delillerimiz nettir. Onlar çıkıp nasıl güzellemeler nasıl mazeretler nasıl manipülatif açıklamalar yaparsa yapsın bizim açımızdan bu durum nettir.

Nitekim şimdi burayla alakalı bi kaç görseli sizinle paylaşacağım bakalım burası bir terör örgütünün faaliyet alanımı yoksa onların ifade ettiği gibi bir insani amaçlı oluşturulmuş bir kamp mı.

Bi kaç tanesini özellikle göstermek istiyorum. Şimdi bu kampın girişi burası arkadaşlar ekranda da görüyoruz.

Hemen girişinde ne var terör örgütünün sözde paçavrası ve terörist başının resmi var. Ve bunu sadece kamptakiler değil şehrin belli mesafedeki bakan çıplak gözle görebilecek herkes görebilecek durumda.

Bakın bunlarda içerideki faaliyetler.

Şimdi çıkıp bunlara bir okul kampı insani yardım faaliyetlerinin yürütüldüğü bir yer denme ihtimali var mı arkadaşlar. Dolayısıyla değerli arkadaşlar zaten Yunanistan'ın terör örgütü PKK'ya olan desteği yıllardır bilinen bir konudur.

Yunanistan ne kadar inkar ederse etsin ellerimizdeki deliller ki bunların bir kısmını size gösterdik çok açık şekilde buranın terör örgütünün bir kampı olduğu ve terörist faaliyetlerinin merkezi haline geldiğini gösteriyor.

Bu kampla ilgili diğer detayları da zaten arkadaşlarımız sizlerle paylaşacak.

İstanbul'da 120 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEM
İstanbul'da 120 kaçak göçmen yakalandı

43 ilin geçiş güzergahında 'EGEDES' denetimi: Yerli ve milli teknolojiyle geliştirildi birkaç saniyede tespit ediyor
FOTOĞRAF 8
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hava kirliliğine karşı başlattığı Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) projesi 81 ilde hayata geçirildi. Egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların tespiti için EGEDES uygulamaya girdi.<br>
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ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen mobil plaka tanıma sistemi (MPTS) cihazlarının yerleştirildiği EGEDES uygulaması, 43 ilin geçiş güzergahı \"kilit kavşak\" Kırıkkale'de de yapılmaya başladı.
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Egzoz emisyon ölçümleri yaptırılmayan araçlar, sistem sayesinde birkaç saniyede tespit edildi.<br>
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Projeye ilişkin bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Atar, yaptığı açıklamada, EGEDES sayesinde egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafiği aksatmadan birkaç saniyede tespit edildiğini söyledi.<br>
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\"Egzoz emisyon ölçümünün yapılıp yapılmadığının tespiti gerçekleşiyor\"<br><br>Projenin 1 Eylül tarihi itibariyle 81 ilde uygulandığını anlatan Atar, \"2020 yılından beri deneme ölçümleri yapılıyordu. Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla ASELSAN arasında yapılan bir sözleşme çerçevesinde plaka okuma sistemi ile yoldan geçen araçların plakalarını otomatik olarak okuyor. Sistem envanterden taramasını yapıyor. Egzoz emisyon ölçümünün yapılıp yapılmadığının tespiti gerçekleşiyor. Bunun en büyük avantajı; daha çok daha seri bir şekilde denetim yapmak. Önceden araçlar durduruluyordu vatandaşlarımızın hem zamanı alınıyordu hem trafik tıkanıyor malum Kırıkkale, 43 ilin kesişim noktası. Ciddi bir araç yoğunluğu var. Ciddi de bir emisyon hacmi var\" dedi.
Title
\"Daha çok aracın tespit edilerek hava kirliliğinin önlenmesi\"<br><br>Hava kalitesini olumsuz etkileyen en önemli unsurların başında egzozun geldiğini belirten Atar, \"Amacımız burada bakanlığımızın yürüttüğü proje çerçevesinde daha çok aracın tespit edilerek hava kirliliğinin önlenmesi. Türkiye genelinde yaklaşık 26 milyon civarında trafiğe kayıtlı araç mevcut. Bunların 1 milyon 240 bin adet civarında egzoz emisyonunun yapılmadığı tespit ediliyor. Fakat bunların ölçümleri ve tespitleri yapmak için bu sistemi devreye alarak anında egzoz emisyonun olup olmadığı tespiti yapılarak hava kirliliğinin önlenmesi amaçlanıyor\" diye konuştu.
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Vatandaşları çevreye karşı duyarlı olmaları gerektiğini ifade eden Atar, çevreyi ve doğayı korumak adına araçların egzoz emisyonlarını zamanında yaptırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.
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43 ilin geçiş güzergahında 'EGEDES' denetimi: Yerli ve milli teknolojiyle geliştirildi birkaç saniyede tespit ediyor
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların tespiti için Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi aracıyla denetim yapıldı. Yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen sistem sayesinde egzoz muayenesi yaptırılmayan araçları birkaç saniyede tespit ediyor.
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