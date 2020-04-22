İçişleri'nden Ramazan davulcularına bahşiş yasağı: Bu sene bahşişler yerel yönetimlerden

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine Ramazan tedbirleri genelgesi gönderildi. Genelge ile yeni tip Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl Ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.

“Ramazan davulcularnın hizmetlerinin karşılığı yerel yönetimlerce karşılanabilecek”

Genelgede Ramazan davulcuları ile ilgili olarak; İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının, özellikle Kaymakamların yerel yöneticilerle (belediyeler dahil) beraber vereceği kararlar doğrultusunda riayet edecekleri hususlarda belirtildi.

Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için ramazan davulcularının faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar/haneler yerine toplu olarak yerel imkanlarla sağlanması esas olacak. Aksi takdirde Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına müsaade edilmeyecek ve faaliyetlerine izin verilmeyecek.