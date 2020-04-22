Gündem İçişlerinden Ramazan davulcularına bahşiş yasağı Bu sene bahşişler yerel yönetimlerden
ANKARA İSTANBUL

İçişleri'nden Ramazan davulcularına bahşiş yasağı: Bu sene bahşişler yerel yönetimlerden

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği Ramazan genelgesine göre Ramazan davulcularının tek tek vatandaşları/haneleri dolaşarak bahşiş toplaması salgın riskini artıracağı öngörülerek bahşiş toplamaları yasaklandı. Bu nedenle davulcuların bahşişleri bu sene yerel yönetimlerce karşılanacak.

Haber Merkezi İHA
Ramazan davulcusu
Ramazan davulcusu

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine Ramazan tedbirleri genelgesi gönderildi. Genelge ile yeni tip Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl Ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.

“Ramazan davulcularnın hizmetlerinin karşılığı yerel yönetimlerce karşılanabilecek”

Genelgede Ramazan davulcuları ile ilgili olarak; İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının, özellikle Kaymakamların yerel yöneticilerle (belediyeler dahil) beraber vereceği kararlar doğrultusunda riayet edecekleri hususlarda belirtildi.

  • Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için ramazan davulcularının faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar/haneler yerine toplu olarak yerel imkanlarla sağlanması esas olacak. Aksi takdirde Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına müsaade edilmeyecek ve faaliyetlerine izin verilmeyecek.

İçişleri Bakanlığından Ramazan genelgesi: Etkinlikler ve iftar çadırına müsaade edilmeyecek
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığından Ramazan genelgesi: Etkinlikler ve iftar çadırına müsaade edilmeyecek
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