İETT otobüsü, karşıdan karşıya geçen kadın ve küçük kıza çarptı

Kaza, Sancaktepe Emek Mahallesi Yenice Solakta geçtiğimiz günlerde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişi önünde bulunan caddede, hastaneye girmek için bekleyen bir kadın ve küçük kıza karşıdan karşıya geçtikleri esnada ters yönde ilerleyen İETT otobüsü çarptı. Otobüsün çarptığı kadın kazayı sıyrıklarla atlatırken, küçük kız otobüsün çarpması ile 5 metre savruldu. Kazada yaralanan kızı çevredeki esnaflar hastaneye götürdü.

Otobüs şoförüne ise olay yerindeki insanlar tepki gösterdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Esnaflar küçük kızı kucaklayarak hastaneye koştu

Kazada, İETT otobüsünün çarpmasıyla yaralanan küçük kızı esnaflar kucaklayarak hastaneye götürdü. Esnaflar, ters yönde ilerleyen ve küçük kıza çarpan şoföre tepki gösterdi.

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“Otobüs ters yönden geliyordu”

Kaza anını gören esnaf Mevlüt Kement, “Otobüs ters yönden geliyordu. Kız da burada annesi ile karşıdan karşıya, hastaneye geçerken o esnada otobüs çarptı. Buradan da bir arkadaş sağ olsun hastaneye götürdü. Burası bir acil hastane girişi gibi değil. Tek yön yapıldı burası ancak araçlar buraya park yapıyor. Buraya bir çözüm bulunması gerekli.” dedi.

FOTOĞRAF 8 Yangın, saat 23:00 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lokanta içersinde gaz sızıntısı sebebiyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle lokantadan alevler yükselmeye başladı Kısa sürede büyüyen yangın, lokantanın yanında bulunan oto galerideki araçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oto galerideki araçlar çevre sakinleri tarafından camları kırılarak yangından uzaklaştırıldı İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Şans eseri yangın da ölen ya da yaralanan olmadı. Lokantanın alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sultanbeyli’de korku dolu anlar: Lokantada patlama sonrası üç araç zarar gördü İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir lokantada, gaz kaçağı sebebiyle patlama meydana geldi. Lokanta alev alev yanarken 3 araç zarar gördü. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt içerisinde faaliyet yürüterek hem finans hem de ekipman desteği sağladığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimliği belirlenen 14 zanlının adresine \"şafak\" vakti operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyona yaklaşık 200 polis katıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bir adresteki baskında, evin damına çıkarak kaçmaya çalışan zanlı, dron ile tespit edildi. Şüpheli, dama çıkan ekipler tarafından yakalandı. Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, adreslerdeki aramalar devam ediyor. Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik 'şafak' operasyonu Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: Dama çıkıp kaçmaya çalışan zanlı dron ile tespit edilip yakalandı Mersin'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi 14 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona yaklaşık 200 polis katılırken evin damına çıkarak kaçmaya çalışan bir şüpheli ise dron ile tespit edilerek yakalandı.

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