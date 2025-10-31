İETT otobüsünde vahşet: 1 ölü, 2 yaralı

Arnavutköy’de - Hadımköy seferini yapan İETT otobüsünde bir yolcu, yanında bulunan kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıda Kazım Öztürk (65) hayatını kaybederken, kavgaya müdahale eden otobüs şoförü Ersin Bozdağ da yaralandı. Saldırgan Metin K., ile yolcular tarafından etkisiz hale getirildi.





İETT OTOBÜSÜNDE VAHŞET





Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Haraççı Mahallesi’nde meydana geldi.









İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünde yolculuk yapan Metin K. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle Kazım Öztürk’e bıçakla saldırdı. Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Öztürk’ün yardımına otobüs şoförü Ersin Bozdağ koştu.









Kavgayı ayırmaya çalışan Bozdağ da yaralandı. Saldırgana otobüsteki yolcular müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kazım Öztürk, Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.







