İHA ve SİHA'ların yerli olmadığını öne süren Karamollaoğlu bu kez de savunma sanayii üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında savunma sanayisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, savunma sanayisinin güçlenmesi gerektiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Karamollaoğlu, Altaylı'nın "Savunma sanayi zaten Cumhurbaşkanının en önemli kozlarından bir tanesi. 'Cumhurbaşkanı değişirse savunma sanayi çöker' diyenler var" ifadesini kullanması üzerine şunları söyledi:

"Tam tersi çok daha hızlanır. Çünkü gerekli destek verilmiyor. Ben çok daha fazla desteğin verilmesi gerektiği kanaatindeyim. İnsansız hava araçlarında büyük bir patlama var onu görüyoruz zaten ama diğer konularda henüz gereken adımı atabilmiş değiliz"

İHA VE SİHA'LARIN YERLİ OLMADIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Karamollaoğlu, daha önce de İHA ve SİHA'lar ile ilgili, "Orada da biz yine dışarıya muhtacız. İHA'ları yapanlar, onun merceğini kendileri yapmıyor ki sadece programını biz yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Karamollaoğlu daha sonra ise gerçeği öğrenince "Yani orada yüzde 98 yerli yapıyoruz diyor arkadaşlar. Ben zaten piyasadan temin edilenler ile ilgili demiştim" açıklamasında bulunmuştu.

OYNAT 00:43 Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı değişirse savunma sanayii hızlanır Üç yıl önce katıldığı canlı yayında İHA ve SİHA'ların yerli olmadığını öne süren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu kez de savunma sanayii üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.



Katıldığı canlı yayında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, Altaylı'nın 'Savunma sanayii Cumhurbaşkanının en önemli kozlarından bir tanesi. 'Cumhurbaşkanı değişirse savunma sanayi çöker' diyenler var' ifadesi üzerine, 'Tam tersi çok daha hızlanır. Çünkü gerekli destek verilmiyor.' dedi. BiP'te paylaş

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