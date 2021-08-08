İHA'lar dakikada 35 milyon dekarlık ormanlık alanı tarıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadelede insansız hava araçlarının (İHA) kullanımına ilişkin bilgi verdi.

234 ORMAN YANGININ TEK BİR İHA TESPİT ETTİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, orman yangınlarıyla mücadelede İHA'lardan etkin şekilde yararlanıldığı belirtilerek, “Dakikada 35 milyon dekar alan taranıyor. 2020’de 234 orman yangını yalnızca bir İHA ile tespit edildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

YANGININ BOYUTU DAHA HIZLI BELİRLENİYOR

Yangınların genel gidişatının görülmesi, ısı noktalarının tespiti ve müdahale yerlerinin belirlenmesi açısından önemli rol oynayan İHA'larla geniş gözetlemeler yapılarak hem yangının boyutu daha hızlı tespit ediliyor hem de söndürme esnasında bu araçlardan elde edilen bilgilerle nokta atışı müdahale yapılabiliyor.

7 GÜN 24 SAAT ANLIK TAKİP YAPILIYOR

Yangınların yoğun görüldüğü dönemde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren İHA'lar aracılığıyla sahadan alınan görüntüler, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Yangın Yönetim Merkezi'nde anlık takip ediliyor.

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YANGINA MÜDAHALE SÜRESİ 12 DAKİKA

Teknolojik dönüşüm sayesinde 2003'te 40 dakika olan yangına müdahale süresi 12 dakikaya kadar indirilmişti. İHA gibi araçların da kullanılmasıyla 2023 sonunda bu sürenin daha da aşağı çekilmesi hedefleniyor.

DÖRT İHA AKTİF OLARAK HAVADA

OGM bünyesinde bulunan 4 İHA sürekli olarak görüntü almak için kullanılırken olağanüstü durumlarda diğer kurumlardan İHA desteği sağlanıyor. Son dönemde çıkan yangınlarda da bu araçlardan etkin şekilde yararlanıldı.

FOTOĞRAF 20 Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Adana ve Osmaniye'de 27 Temmuz-4 Ağustos'ta 32 orman yangını çıktı. Adana'da 27 ve Osmaniye'de 5 orman yangınından, havadan uçak ve helikopterler, karadan da arazözler ve yer ekiplerinin müdahalesiyle bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü. Yangın Komuta Merkezine İHA'ların ilettiği görüntüler, alevlerin söndürülmesinde önemli rol oynadı. İHA'ların ilettiği noktalara tam isabet su bırakan uçak ve helikopterler ile kara ekiplerinin müdahalesi, yangınların söndürülmesini sağladı. Bölgedeki sarp arazi yapısı nedeniyle havadan müdahalenin önem taşıdığı noktalarda, çok sayıda uçak ve helikopter görev aldı. Alevlere müdahale, pilotların cep telefonu kamerasında<br> <br> İHA'dan alınan görüntülerle yangın bölgesine yönlendirilen hava ekipleri, yangınla mücadelede önemli görev üstlendi. Helikopter pilotları, alevlere müdahale ettikleri anları cep telefonlarının kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, sarp arazi nedeniyle karadan müdahalede güçlük çekilen alanlara helikopter ve uçakların nokta atışı su bırakması yansıdı. Adana ve Osmaniye'de 32 yangın kontrol altında veya söndürüldü<br> <br> Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 27 Temmuz-4 Ağustos'ta 32 orman yangını çıktı. Bazıları 4 gün süren yangınların bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü. Adana'nın Kozan ilçesinde 28 Temmuz#39;da başlayan ve rüzgarı da etkisiyle İmamoğlu ve Karaisalı ilçelerine sıçrayan yangın, karadan 24 saat, havadan da günün ilk ışıklarıyla başlayıp gün batımına kadar süren müdahalelerle 31 Temmuz'da kontrol altına alındı. Ekipler, Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangını da özverili çalışmayla 31 Temmuz'da kontrol altına aldı. Osmaniye'de merkeze bağlı Kazmaca köyünde 28 Temmuz'da başlayıp Kadirli ilçesine kadar yayılan yangın, ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesiyle 31 Temmuz'da kontrol altına alındı. İHA'lar tespit etti: Orman yangınları helikopter ve uçakların müdahalesiyle kontrol altına alındı Adana ve Osmaniye'de, İHA'ların nokta tespitiyle yer bildirmesi, söndürme uçakları ve helikopterleri ile yer ekiplerinin özverili çalışmalarıyla 27 Temmuz-4 Ağustos'ta çıkan 32 orman yangınından bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü.

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