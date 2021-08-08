İHA'lar dakikada 35 milyon dekarlık ormanlık alanı tarıyor
Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki 4 İHA sürekli olarak görüntü alıyor. Dakikada 35 milyon dekar alan taranırken, 2020’de 234 orman yangını yalnızca bir İHA ile tespit edildi. Olağanüstü durumlarda diğer kurumlardan da İHA desteği sağlanıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadelede insansız hava araçlarının (İHA) kullanımına ilişkin bilgi verdi.
234 ORMAN YANGININ TEK BİR İHA TESPİT ETTİ
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, orman yangınlarıyla mücadelede İHA'lardan etkin şekilde yararlanıldığı belirtilerek, “Dakikada 35 milyon dekar alan taranıyor. 2020’de 234 orman yangını yalnızca bir İHA ile tespit edildi." değerlendirmesinde bulunuldu.
YANGININ BOYUTU DAHA HIZLI BELİRLENİYOR
Yangınların genel gidişatının görülmesi, ısı noktalarının tespiti ve müdahale yerlerinin belirlenmesi açısından önemli rol oynayan İHA'larla geniş gözetlemeler yapılarak hem yangının boyutu daha hızlı tespit ediliyor hem de söndürme esnasında bu araçlardan elde edilen bilgilerle nokta atışı müdahale yapılabiliyor.
7 GÜN 24 SAAT ANLIK TAKİP YAPILIYOR
Yangınların yoğun görüldüğü dönemde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren İHA'lar aracılığıyla sahadan alınan görüntüler, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Yangın Yönetim Merkezi'nde anlık takip ediliyor.
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YANGINA MÜDAHALE SÜRESİ 12 DAKİKA
Teknolojik dönüşüm sayesinde 2003'te 40 dakika olan yangına müdahale süresi 12 dakikaya kadar indirilmişti. İHA gibi araçların da kullanılmasıyla 2023 sonunda bu sürenin daha da aşağı çekilmesi hedefleniyor.
DÖRT İHA AKTİF OLARAK HAVADA
OGM bünyesinde bulunan 4 İHA sürekli olarak görüntü almak için kullanılırken olağanüstü durumlarda diğer kurumlardan İHA desteği sağlanıyor. Son dönemde çıkan yangınlarda da bu araçlardan etkin şekilde yararlanıldı.