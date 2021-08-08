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POLİTİKA

İHA'lar dakikada 35 milyon dekarlık ormanlık alanı tarıyor

Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki 4 İHA sürekli olarak görüntü alıyor. Dakikada 35 milyon dekar alan taranırken, 2020’de 234 orman yangını yalnızca bir İHA ile tespit edildi. Olağanüstü durumlarda diğer kurumlardan da İHA desteği sağlanıyor.

Haber Merkezi AA
İHAlar dakikada 35 milyon dekarlık ormanlık alanı tarıyor
İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadelede insansız hava araçlarının (İHA) kullanımına ilişkin bilgi verdi.

234 ORMAN YANGININ TEK BİR İHA TESPİT ETTİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, orman yangınlarıyla mücadelede İHA'lardan etkin şekilde yararlanıldığı belirtilerek, “Dakikada 35 milyon dekar alan taranıyor. 2020’de 234 orman yangını yalnızca bir İHA ile tespit edildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

YANGININ BOYUTU DAHA HIZLI BELİRLENİYOR

Yangınların genel gidişatının görülmesi, ısı noktalarının tespiti ve müdahale yerlerinin belirlenmesi açısından önemli rol oynayan İHA'larla geniş gözetlemeler yapılarak hem yangının boyutu daha hızlı tespit ediliyor hem de söndürme esnasında bu araçlardan elde edilen bilgilerle nokta atışı müdahale yapılabiliyor.

7 GÜN 24 SAAT ANLIK TAKİP YAPILIYOR

Yangınların yoğun görüldüğü dönemde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren İHA'lar aracılığıyla sahadan alınan görüntüler, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Yangın Yönetim Merkezi'nde anlık takip ediliyor.

YANGINA MÜDAHALE SÜRESİ 12 DAKİKA

Teknolojik dönüşüm sayesinde 2003'te 40 dakika olan yangına müdahale süresi 12 dakikaya kadar indirilmişti. İHA gibi araçların da kullanılmasıyla 2023 sonunda bu sürenin daha da aşağı çekilmesi hedefleniyor.

DÖRT İHA AKTİF OLARAK HAVADA

OGM bünyesinde bulunan 4 İHA sürekli olarak görüntü almak için kullanılırken olağanüstü durumlarda diğer kurumlardan İHA desteği sağlanıyor. Son dönemde çıkan yangınlarda da bu araçlardan etkin şekilde yararlanıldı.

İHA'lar tespit etti: Orman yangınları helikopter ve uçakların müdahalesiyle kontrol altına alındı
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Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Adana ve Osmaniye'de 27 Temmuz-4 Ağustos'ta 32 orman yangını çıktı.
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Adana'da 27 ve Osmaniye'de 5 orman yangınından, havadan uçak ve helikopterler, karadan da arazözler ve yer ekiplerinin müdahalesiyle bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü.
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Yangın Komuta Merkezine İHA'ların ilettiği görüntüler, alevlerin söndürülmesinde önemli rol oynadı.
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İHA'ların ilettiği noktalara tam isabet su bırakan uçak ve helikopterler ile kara ekiplerinin müdahalesi, yangınların söndürülmesini sağladı.
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Bölgedeki sarp arazi yapısı nedeniyle havadan müdahalenin önem taşıdığı noktalarda, çok sayıda uçak ve helikopter görev aldı.
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Alevlere müdahale, pilotların cep telefonu kamerasında<br> <br> İHA'dan alınan görüntülerle yangın bölgesine yönlendirilen hava ekipleri, yangınla mücadelede önemli görev üstlendi.
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Helikopter pilotları, alevlere müdahale ettikleri anları cep telefonlarının kamerasıyla görüntüledi.
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Görüntülerde, sarp arazi nedeniyle karadan müdahalede güçlük çekilen alanlara helikopter ve uçakların nokta atışı su bırakması yansıdı.
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Adana ve Osmaniye'de 32 yangın kontrol altında veya söndürüldü<br> <br> Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 27 Temmuz-4 Ağustos'ta 32 orman yangını çıktı. Bazıları 4 gün süren yangınların bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü.
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Adana'nın Kozan ilçesinde 28 Temmuz#39;da başlayan ve rüzgarı da etkisiyle İmamoğlu ve Karaisalı ilçelerine sıçrayan yangın, karadan 24 saat, havadan da günün ilk ışıklarıyla başlayıp gün batımına kadar süren müdahalelerle 31 Temmuz'da kontrol altına alındı.
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Ekipler, Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangını da özverili çalışmayla 31 Temmuz'da kontrol altına aldı.
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Osmaniye'de merkeze bağlı Kazmaca köyünde 28 Temmuz'da başlayıp Kadirli ilçesine kadar yayılan yangın, ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesiyle 31 Temmuz'da kontrol altına alındı.
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İHA'lar tespit etti: Orman yangınları helikopter ve uçakların müdahalesiyle kontrol altına alındı
Adana ve Osmaniye'de, İHA'ların nokta tespitiyle yer bildirmesi, söndürme uçakları ve helikopterleri ile yer ekiplerinin özverili çalışmalarıyla 27 Temmuz-4 Ağustos'ta çıkan 32 orman yangınından bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü.

Orman yangınlarına karşı yeni dönem: İHA evine kadar takip etti
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Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, 8 Temmuz’da, orman yangınlarının erken tespit edilmesi için kullandığı İHA ile Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık bölgedeki arazide ateş yakıldığını belirledi.
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İHA'nın, Hatay'daki Yangın Kontrol Merkezi ile Orman Genel Müdürlüğü'nün Ankara'daki Yangın Kontrol Merkezi’ne ilettiği görüntüde vatandaşın arazide geniş bir alanda kuru otları tutuşturduğu görüldü.
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Şans eseri alevler hemen bitişikteki ormana sıçramazken, vatandaş ise kamyonete binerek bölgeden ayrıldı. İHA ile vatandaşı havadan anbean takip edilerek evi tespit edildi.
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İHA'nın gönderdiği konum ile jandarma ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri söz konusu adrese gitti. İsmi açıklanmayan vatandaş ile yapılan görüşmede ateş yakılan arazinin kendi mülkü olduğu belirlendi. Vatandaşa ceza yaptırımı uygulanmazken, orman yangınlarına karşı uyarıldı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Aksungur İnsansız Hava Aracı’nı ilk kez geçen yıl orman yangınlarında kullanmaya başladı.
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Geçen yıl sadece İzmir'de 1 olan İHA sayısı, bu yıl 4'e yükseltildi. Bu sene alınan 3 İHA; Adana, Antalya ve Muğla bölgesinde kullanılıyor.
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Sabah saatlerinden itibaren gökyüzüne çıkan İHA'larla geç saatlere kadar ormanlık alanlar izleniyor.
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İHA'ların sorumluluk bölgelerinden canlı aktardığı görüntüler, yangın kontrol merkezlerindeki görevliler tarafından anbean izleniyor. Duman ve ısı farklılığını anlık tespit eden İHA'lar sayesinde yangınlara kısa sürede müdahale edilebiliyor. Marmaris'te geçen günlerde çıkan orman yangını İHA tarafından 57 kilometre uzaklıktan tespit edilmişti.
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Orman yangınlarına karşı yeni dönem: İHA evine kadar takip etti
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı kullanılan insansız hava aracı (İHA) ile Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık bölgedeki arazide kuru otları yakan kişiyi tespit edip, evine kadar takip etti. Eve giden jandarma ekipleri, ot yakılan alanın vatandaşın kendisine ait olduğunu belirledi.
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