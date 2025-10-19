İHH enkaz temizliğine başladı

İHH İnsani Yardım Vakfı, işgalci İsrail’in aylardır sürdürdüğü saldırılar sonucu ağır tahribata uğrayan Gazze’de, yeniden hayatı normalleştirme çabalarına öncülük ediyor. Vakıf, Gazze’nin kuzeyinde geniş çaplı çevre temizliği, yol açma ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Bölge genelinde yaşanan büyük yıkımın ardından başlatılan bu yeni çalışma, halkın yaşam alanlarının yeniden kullanılabilir hâle getirilmesini amaçlıyor. İsrail’in saldırıları sonucu yerle bir olan mahallelerde cadde ve sokaklar enkazla kaplanırken, İHH ekipleri ağır iş makineleriyle bu alanlarda yoğun bir şekilde görev yapıyor.

BİR AMAÇ DA MORAL VERMEK

Ekipler, öncelikli olarak ulaşımın sağlanamadığı kritik yolları temizleyerek acil yardım araçlarının geçişine imkân tanıyor. Yürütülen çalışmalar sadece fiziksel enkazın kaldırılmasıyla sınırlı değil, aynı zamanda bölge halkına moral ve umut vermeyi de hedefliyor. Zira Gazze’nin kuzeyinde, aylar süren bombardımanların ardından hâlâ birçok yerleşim alanı moloz yığınları altında. İHH ekipleri, yerel belediyeler ve sivil gönüllülerle iş birliği içinde hareket ederek koordineli bir çalışma yürütüyor.

YENİDEN KULLANILACAK

İHH, Gazze’de uzun süredir gıda, barınma, hijyen, psikososyal destek ve sağlık hizmetleri gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor. Bu yeni çevre temizliği ve enkaz kaldırma girişimiyle birlikte vakıf, bölge halkının yeniden güvenli ve yaşanabilir bir çevreye kavuşması için önemli bir adım atmış oldu. Çalışmalar kapsamında, bazı bölgelerde enkaz altındaki malzemelerin ayrıştırılması ve geri dönüştürülebilir yapı elemanlarının yeniden kullanımı da planlanıyor.







