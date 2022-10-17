İHH'den dünyada 20 bin 701 öğrenciye kırtasiye desteği: KIRTASİYE yazıp 3072'ye göndererek bağış yapılabiliyor

İHH, 8 farklı ülkede toplam 20 bin 701 öğrencinin faydalandığı kırtasiye malzemelerinden oluşan setleri dağıttı.

İçerisinde okul çantası, kalem, defter, silgi, cetvel ve okul önlüğü gibi malzemelerin yer aldığı setler, Suriye'de 11 bin 260, Somali'de 3 bin, Gazze'de 2 bin 500, Nijer'de 1000, Afganistan'da 1000, Yemen'de 961, Irak'ta 500 ve Burkina Faso'da 480 yetim ve ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırıldı.

Kampanyaya, "KIRTASİYE" yazıp 3072'ye göndererek 10 lira bağış yapılabiliyor. Daha fazla miktarda bağışta bulunmak isteyenler ise İHH'nin internet sitesinden çevrim içi bağış yolu ile veya banka hesap numaralarının açıklama kısmına "KIRTASİYE" yazarak yardım edebilecek.

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