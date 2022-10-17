Gündem İHHden dünyada 20 bin 701 öğrenciye kırtasiye desteği KIRTASİYE yazıp 3072ye göndererek bağış yapılabiliyor
İSTANBUL

İHH'den dünyada 20 bin 701 öğrenciye kırtasiye desteği: KIRTASİYE yazıp 3072'ye göndererek bağış yapılabiliyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, 8 farklı ülkede eğitimlerine zor şartlarda devam eden toplam 20 bin 701 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğini sürdürdü.

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Haber Merkezi AA
İHHden dünyada 20 bin 701 öğrenciye kırtasiye desteği: KIRTASİYE yazıp 3072ye göndererek bağış yapılabiliyor
İHH'dan çocuklara kırtasiye desteği.

İHH, 8 farklı ülkede toplam 20 bin 701 öğrencinin faydalandığı kırtasiye malzemelerinden oluşan setleri dağıttı.

İçerisinde okul çantası, kalem, defter, silgi, cetvel ve okul önlüğü gibi malzemelerin yer aldığı setler, Suriye'de 11 bin 260, Somali'de 3 bin, Gazze'de 2 bin 500, Nijer'de 1000, Afganistan'da 1000, Yemen'de 961, Irak'ta 500 ve Burkina Faso'da 480 yetim ve ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırıldı.

Kampanyaya, "KIRTASİYE" yazıp 3072'ye göndererek 10 lira bağış yapılabiliyor. Daha fazla miktarda bağışta bulunmak isteyenler ise İHH'nin internet sitesinden çevrim içi bağış yolu ile veya banka hesap numaralarının açıklama kısmına "KIRTASİYE" yazarak yardım edebilecek.

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