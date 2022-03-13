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POLİTİKA

İletişim Başkanlığından Erdoğan - Miçotakis görüşmesi açıklaması

İletişim Başkanlığından Erdoğan ve Miçotakis'in görüşmesine ilişkin açıklama geldi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki konular gündeme gelirken, iletişim kanallarının açık tutulması konusunda mutabık kalındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak hedefiyle Türkiye’nin attığı adımlara değinerek, Ege sorunları, azınlık, terörle mücadele, yasadışı göç gibi konularda da ilerleme sağlama ve ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıma inancını koruduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi AA
İletişim Başkanlığından Erdoğan - Miçotakis görüşmesi açıklaması
Erdoğan-Miçotakis

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen yemek, 14.00'te başladı. İkili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Pozitif gündeme odaklanma mesajı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan’ın özel bir sorumluluk taşıdığına işaret edilen görüşmede, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu.

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  • Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen, iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda atılacak adımlar da masaya yatırıldı.

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İki ülke ilişkilerinin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak hedefiyle Türkiye’nin attığı adımlara değinerek, Ege sorunları, azınlık, terörle mücadele, yasadışı göç gibi konularda da ilerleme sağlama ve ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıma inancını koruduğunu ifade etti.

Sorunların samimi ve dürüst bir diyalog yoluyla çözülebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki komşu ülke olarak sadece kriz zamanlarında değil, her zaman konuşmaları gerektiğini dile getirdi.
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