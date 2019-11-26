Gündem İngiliz istihbaratçının ardından İzmirde şüpheli ölüm NATOdan emekli ABDli doktor İzmirde ölü bulundu
İZMİR

İngiliz istihbaratçının ardından İzmir'de şüpheli ölüm: NATO'dan emekli ABD'li doktor İzmir'de ölü bulundu

İzmir'de yıllarca NATO'da doktor olarak görev yapıp emekli olduğu öğrenilen 59 yaşındaki ABD vatandaşı James Edward Steidel, 14 yıldır birlikte yaşadığı köpeğinin 2 gün boyunca havlaması üzerine yaşadığı evde ölü bulundu. Stediel'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde de eski İngiliz istihbarat subayının İstanbul Karaköy'de ölü bulunması dikkatleri çekmişti.

Haber Merkezi DHA
NATO'dan emekli doktor İzmir'de ölü bulundu
NATO'dan emekli doktor İzmir'de ölü bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, yıllarca NATO'da doktor olarak görev yapıp emekli olduğu öğrenilen ABD vatandaşı James Edward Steidel (59), 14 yıldır birlikte yaşadığı köpeğinin 2 gün boyunca havlaması üzerine yaşadığı evde ölü bulundu. Stediel'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İngiliz eski istihbarat subayının son görüntüleri ortaya çıktı
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İngiliz eski istihbarat subayının son görüntüleri ortaya çıktı

DHA
NATO'dan emekli doktor İzmir'de ölü bulundun

KÖPEĞİN SÜREKLİ HAVLAMASI ÜZERİNE ŞÜPHELENEN KOMŞULARI ARKADAŞLARINA HABER VERDİ

NATO'da doktor olarak görev yapan ve bir süre önce emekli olduktan sonra İzmir'de kalma kararı alan 2 çocuk babası ABD vatandaşı James Edward Steidel, Konak Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinde 'Gaya' isimli köpeği ile yaşamını sürdürüyordu. İki gün boyunca köpeğin sürekli havlaması sonucu, apartman sakinleri Steidel'e ulaşmak istedi ancak Steidel kapıyı açmaması üzerine, komşuları durumu Steidel'in arkadaşlarına haber verdi. Durumdan şüphelenerek eve gelen arkadaşları, Steidel'in telefonlara cevap vermemesi ve kapıyı açmaması üzerine polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile eve giriş yaptı. Evde yapılan incelemelerde, Steidel'in evin salon kısmında hareketsiz şekilde yerde yattığı görülürken, köpeği Gaya'nın ise cesedin başından ayrılmadığı dikkat çekti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolünde ise, Steidel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Savcısı, Steidel'in evinde incelemelerde bulundu. Steidel'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından detaylı otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Steidel'in kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

DHA
NATO'dan emekli doktor İzmir'de ölü bulundun
  • Öte yandan, Steidel'in 14 yıldır birlikte yaşadığı öğrenilen Gaya isimli köpeği ise belediye ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının evinde hareketlilik
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İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının evinde hareketlilik

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