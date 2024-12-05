İş arayanlar ile iş vereni bir araya getiriyor: Arnavutköy Belediyesi’nden istihdama büyük destek

Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarı kapılarını açtı. İstihdama büyük destek sağlayacak fuar, işveren ile iş arayan vatandaşları bir araya getirecek. İş arayanların, firmaların insan kaynakları yetkilileriyle birebir görüşme imkanı bularak kariyer fırsatlarını değerlendirebildiği fuar kapsamında yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.
İşverenlerle iş arayanları bir araya getiren fuar, 5-8 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.
İlçenin ekonomik kalkınma vizyonunu destekleyen bu etkinlikte, 40 farklı sektörden 100’e yakın firma yer alıyor.
2 bin kişiye istihdam fırsatı
Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen açılış programına Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, işverenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Başkan Candaroğlu: Arnavutköy, üretim ve istihdamda öncü bir konuma geldi
"Halkımızın refahını artıracağız"
Başkan Candaroğlu, "Bizler, Arnavutköy Belediyesi olarak ilçemizi yalnızca altyapı projeleriyle değil, halkımızın refahını artıracak, onlara iş ve aş sağlayacak projelerle de kalkındırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, meslek edindirme kurslarımız, kadınlarımız için düzenlediğimiz eğitim programlarımız ve yerel üreticimize sağladığımız desteklerle ilçemizi üretimin ve kalkınmanın merkezi yapma gayretimizi sürdürüyoruz." dedi.
"Bizim için gerçekten iyi bir fırsat"
Uzman isimlerden kariyer rehberliği
Fuar boyunca düzenlenen atölye çalışmaları ve sektörel söyleşiler, ziyaretçilere iş dünyasının beklentileri hakkında bilgi verirken, kariyer planlamalarında rehberlik sunuyor. Uzman isimler tarafından gerçekleştirilen bu etkinlikler, katılımcıların mesleki becerilerini geliştirmesine olanak tanıyor.
Başarıya katkı sağlayan firmalar ödüllendirilecek
Fuarın son gününde düzenlenecek törende, Arnavutköy’e ekonomik ve sosyal katkı sunan firmalara ödüller takdim edilecek. En çok istihdam sağlayan, kadın ve engelli istihdamında öncü olan, ihracatta başarılı firmalar ödüllerle onurlandırılacak. Ayrıca, ilçeye değer katan firmalar da özel ödüller alacak.
8 Aralık’a kadar her gün 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak fuar, hem iş arayanlar hem de işverenler için önemli bir buluşma noktası olmaya devam ediyor.