İşçilerinin sabah çalışmak için geldiği inşaatta Akgül’ün cansız bedenini buldu. Cenaze, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İşadamının cansız bedenine ulaştılar: Sır gibi ölüm
Olay, sabah saatlerinde Eyüpsultan Göktürk Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde çalışmak için inşaata gelen işçiler, yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti. İşçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri inşaat bahçesinde hareketsiz halde yatan kişiye yaptıkları incelemede hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Aytekin Akgül olduğu öğrenildi.
İşadamının cansız bedenine ulaştılar: Sır gibi ölüm
"Yakınları sinir krizi geçirdi’
Polis ekiplerinin durumu yakınlarına bildirmesinin ardından olay yerine gelen Akgül’ün yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından Aytekin Akgül’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
İnşaatın bahçesinde cesedi bulunan Aytekin Akgül’ün iş insanı olduğu ve Göktürk’te bir restoran işlettiği öğrenildi. Akgül’ün kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.
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Dün gece saat 00.30 sıralarında Bakırköy Balıkçılar Çarşısı Çamözü Sokak'ta meydana gelen olayda BJK eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti, şoförü Murat Bilmez ise yaralandı.
İKİ KİŞİ YAKALANDI<br><br>Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan'ı yakaladı. Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman'ı yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?<br><br>Olayla ilgili bazı detaylar da ortaya çıktı. Suphi Malgaz emniyette bilgi sahibi olarak verdiği ifadede, gayrimenkul satışı nedeniyle Gökhan Karakan ile arasında 65 bin liralık alacak - verecek meselesi yaşandığını belirtti..
GAYRİMENKUL SATIŞINDA ANLAŞMAZLIK ÇIKTI<br><br>Suphi Malgaz ifadesinde, Gökhan Karakan ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı olduğu ve kendisinin aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya satması üzerine Gökhan Karakan'ın kendisinden 100 bin lira daha istediğini söyledi. Bunun üzerine aralarında yaşanan anlaşmazlık sonrası Karakan'ın kendisini, \"O zaman ağabeylerimi gönderirim\" dediğini kaydetti.
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NU KİM ÖLDÜRDÜ?<br><br>Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ateş ettiği ortaya çıktı. Murat Bilmez isimli şahsın da Kasten Yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.
ECE ERKEN'DEN HABER VAR<br><br>Ece Erken'in eski sunucusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' ekibi canlı yayında Erken'in durumuna dair açıklama yaptı.
'YAPAYALNIZ' DEMİŞ<br><br>Bali açıklamasında \"Şerefsizce bir saldırıyı kimse hak etmez. Ece olduğu yerde görüntüleri izleyince yere çöktü, sadece kocasını yakınlaştırıp sordu. Sadece 'yapayalnız' dedi. Çok az kelimelerle çok zor konuşuyor\" dedi.
TEHDİT MESAJLARI<br><br>Bali açıklamalarında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önce telefonuna tehdit mesajı geldiğini de söyledi.
SON YAZIŞMALARINI ANLATTI<br><br>Bircan Bali konuşmasının devamında \"Ece o günü anlattı. Arabaya bindi gidişini izledmiş. Sonra yazışmışlar 12.13 gece en son yazışmışlar. <br><br>
Restorandayım Fikret Orman gitti. İki gazeteciyle oturuyoruz. Geliyorum \" demiş. Ece'de tamam bir tanem demiş.<br><br>Sonra sessizlik. 15 dakika 7 kere aramış. 00.15, 00.28 arası çevrimiçi olmayınca biraz içerlemiş.
Sonra sürücü arıyor \"Ben vuruldum\" diyor. Şafak'ı soruyor. Şafak çok iyi diyor.
APAR TOPAR HASTANEDEN ÇIKARMIŞLAR<br><br>Hatta sakat kalsa da ben bakarım kocama diye düşünüp hastaneye gitmiş. <br><br>Erken o anları \"Tam ben girerken o kadar çok kişi geldi ki. Ben ne kocamı gördüm ne sesini duydum.\" şeklinde anlattı. Apar topar Ece'yi çıkarmışlar\" ifadelerini kullandı.
\"KOCAMIN KATİLLERİ BULUNSUN\"<br><br><br><br>Bali, Ece'nin \"Meğer saldırıya uğramış. Ne olur kocamın katilleri bulunsun. Kanı yerde kalmasın dediğini de sözlerine ekledi.
ECE 'GİTME' DEMİŞ'<br><br>Seren Serengil ise açıklamasında \"Ece o gün gitme demiş. Çocuklar gelemeyince ertelenmiş tatil planı. Şafak da Fikret abi ile görüşmeye gideceğim demiş. Ece ısrar etmiş gitme diye\" yorumunda bulundu.
INSTAGRAM HESABINI KAPATTI<br><br>Olayın ardından Ece Erken’in, Instagram hesabını bir süre kapattığı görüldü. Erken’in hesabına girilmeye çalışıldığında “Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor. Tıkladığın bağlantı bozuk olabilir veya sayfa kaldırılmış olabilir” uyarısıyla karşılaşılıyordu.
CENAZE PROGRAMINI PAYLAŞTI<br><br>Hesabını yaklaşık 1 saat kapalı tutan Erken, ardından tekrar etkinleştirerek eşinin cenaze programı bilgileri paylaşıldı.
Erken’in alıntıladığı paylaşımda, ‘acı kaybımız’ başlığıyla “Kıymetli dostumuz Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi memleketi Rize Fındıklı’da ikindi namazını müteakip Hürriyet Mahallesi Gavra Camii’nde kılınacaktır. Başta ailesi, sevgili eşi Ece Erken ve çocukları olmak üzere Allah hepimize sabır versin” ifadeleri yer aldı.
Daha sonra eşine sımsıkı sarıldığı bu kareyi paylaşan Ece Erken herkesi hüzünlendirdi.<br><br>
CENAZESİ RİZE'YE GÖTÜRÜLDÜ<br><br>Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne getirildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, Gavra Camii morguna konuldu.
'ACIMIZ BÜYÜK'<br><br>Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi, sabah saatlerinde ilçedeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'ne geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun babası Akif Mahmut, annesi Hacer ile ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, burada taziyeleri kabul etti.
Ağabey Celal Mahmutyazıcıoğlu, \"Acımız büyük. Böyle bir durumda ne söylenebilir ki söylenecek bir şey yok\" diye konuştu. <br>
'KEŞKE BEN ÖLSEYDİM'<br><br>Taziyelerin kabul edildiği tesise gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken de arkadaşlarına sarılarak, ağladı. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, \"Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim\" diyerek gözyaşı döktü.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu için ikindi vakti ilçede cenaze namazı kılınacak. <br>
Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü anı izlemiş: Gitme dedim
Söylemezsem Olmaz ekibi programın eski sunucusu Ece Erken'in yanına koştu. Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto canlı yayında Ece Erken'in tüm gün yayında olduklarını açıkladı. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından Ece Erken'in durumuna dair Bali canlı yayında bilgi verdi. Bircan Bali, Ece Erken'in eşinin öldürüldüğü anın kamera görüntülerini izleyince yıkıldığını açıkladı. Ece Erken eşinin öldürülmesinden sonra sessizliğini bozarak Instgram hesabından ilk kez yaptığı paylaşımla herkesi hüzünlendirdi. Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun (42) cenazesi, memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesine götürüldü. Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.