İsrail bölgemizi felakete sürüklüyor

"14-28 Mayıs seçimlerinde milletimizin nasıl doğru tercihte bulunduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Etrafımızda füzeler uçuşurken, beyefendilerin (CHP) nelerle uğraştığını sizler de takip ediyorsunuz. Ne bölgemizde yaşanan kanlı savaş gündemlerinde ne de Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili bir dertleri var. Tek dertleri polemik üretmek, mahkemelerde kavga çıkarıp nümayiş yapmak suretiyle bundan siyasi rant elde etmek. Böyle bir dönemde dahi yerli, milli bir duruş sergilemekten uzaklar. Öyle bir ruh hali içindeler ki değil bölgemiz, dünya yansa hatta üçüncü dünya savaşı çıksa inanın bunların umurlarında bile olmaz. Bölgemizdeki hadiselerin vahameti ve bunlar karşısında muhalefetin lakaytlığı bize mesuliyetimizin büyüklüğünü hatırlatmaktadır."