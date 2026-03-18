İsrail bölgemizi felakete sürüklüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede İsrail’in koçbaşlığını yaptığı yıkıcı bir savaş yaşandığını vurgulayarak, “Gazze, Yemen, Lübnan ve İran'ı hedef alan saldırıların amacının sadece güvenlik olmadığını hepimiz biliyoruz. Eline güç geçmiş, kendilerini diğer insanlardan üstün gören şebeke bölgemizi adım adım felakete sürüklemektedir" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gazze, Yemen, Lübnan ve İran’ı hedef alan İsrail ile destekçilerinin bölgeyi felakete sürüklediğini söyledi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gazeteci ve yazarlarla iftar programında bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çekti. “Gerektiğinde eleştirerek, gerektiğinde sorgulayarak, gerektiğinde ise takdir ve teşvik ederek hayati bir kamu hizmetini yerine getiriyorsunuz” diyen Erdoğan satır başları ile şunları kaydetti:
DEZENFORMASYONLA MÜCADELE EDECEĞİZ
Tüm bunların yanında çağımızın baş belasına dönüşen dezenformasyonla da mücadele ediyor, haberin kaynağına iniyor, en objektif, en güvenilir bilgiyi milletimize aktarmak için hassasiyetle hareket ediyorsunuz. Bilgi üretimi ve enformasyon akışının tarihte hiç olmadığı kadar hızlandığı bir dönemi yaşıyoruz. Ancak bu hız aynı zamanda yanlış, taraflı, zararlı, yapay ve maksatlı içeriklerin de yayılmasını kolaylaştırıyor.Bizler devlet olarak gerek İletişim Başkanlığımızla gerekse diğer kurumlarımızla dezenformasyonla en etkin şekilde mücadele ediyoruz ve edeceğiz. Bu noktada sizlere de önemli görevler düşüyor. Ülkemize yönelik beşinci kol faaliyetlerini, Türkiye'nin imaj ve itibarını hedef alan karalama kampanyalarını sizlerin de desteğiyle daha kolay engelleyeceğimize inanıyorum.
GERÇEKLERİN DÜNYAYA DUYURUN
Şunun da altını çizmek istiyorum; her cephede adeta bir hakikat savaşı verdiğimiz bu dönemde medya kuruluşlarımızın daha fazla inisiyatif almasını daha aktif ve etkili olmasını bekliyoruz. Özellikle İkinci Dünya savaşı sonrasında inşa edilen küresel sistemin tarihi bir kırılma yaşadığı bugünlerde gerçeklerin dünya kamuoyuna duyurulması gerekiyor. Bakınız, şu an bölgemizde İsrail'in koç başlığını üstlendiği yıkıcı bir savaş yaşamıyor. Masum çocuklar okullarında ders dinlerken acımasızca katlediliyor.
AMAÇLARI GÜVENLİK DEĞİL
İsrail, tamamen keyfi sebeplerle hiçbir yetkisi olmadığı halde ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı, 17 gündür Müslümanların ibadetine kapalı tutuyor. Önce Gazze'yi ardından Yemen ve Lübnan'ı son olarak da İran'ı hedef alan saldırılarının amacının sadece güvenlik olmadığını hepimiz biliyoruz. Saldırılarla eş zamanlı olarak vadedilmiş topraklar hezeyanından kıyamet senaryolarına kadar çeşit çeşit garabetin gündeme getirilmesi elbette tesadüf değildir. Eline güç geçmiş, kendilerini diğer insanlardan üstün gören bir şebeke, bölgemizi adım adım felâkete sürüklemektedir. İşte bize dayatılan gündemlerin çekim alanından kurtulup, bu gerçeklerin, barbarlığın, bu cinnet halinin yankı uyandıracak şekilde tüm dünyaya anlatılması önemli.
Üçüncü dünya savaşı çıksa umurlarında değil
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti teşkilatlarıyla çevrim içi bağlantı yöntemiyle bayramlaştı. Konuşmasının başında, tüm teşkilat mensuplarını selamlayan Erdoğan, ardından CHP’ye eleştirilerde bulundu. İran başta olmak üzere bölgede yaşanan gelişmelere değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
DERTLERİ SİYASİ RANT
- "14-28 Mayıs seçimlerinde milletimizin nasıl doğru tercihte bulunduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Etrafımızda füzeler uçuşurken, beyefendilerin (CHP) nelerle uğraştığını sizler de takip ediyorsunuz. Ne bölgemizde yaşanan kanlı savaş gündemlerinde ne de Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili bir dertleri var. Tek dertleri polemik üretmek, mahkemelerde kavga çıkarıp nümayiş yapmak suretiyle bundan siyasi rant elde etmek. Böyle bir dönemde dahi yerli, milli bir duruş sergilemekten uzaklar. Öyle bir ruh hali içindeler ki değil bölgemiz, dünya yansa hatta üçüncü dünya savaşı çıksa inanın bunların umurlarında bile olmaz. Bölgemizdeki hadiselerin vahameti ve bunlar karşısında muhalefetin lakaytlığı bize mesuliyetimizin büyüklüğünü hatırlatmaktadır."