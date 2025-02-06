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İsrail Savunma Bakanı orduya talimat verdi: Gazze'yi boşaltmak için plan hazırlıyorlar

İsrail Savunma Bakanı orduya talimat verdi: Gazze'yi boşaltmak için plan hazırlıyorlar

11:506/02/2025, Perşembe
AA
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Katz, orduya Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasına yönelik plan hazırlamaları talimatını verdi.
Katz, orduya Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasına yönelik plan hazırlamaları talimatını verdi.

İşgalci İsrail'in Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik bir plan hazırlanması için orduya talimat verdi.

İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberine göre Savunma Bakanı Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri başta Mısır ve Ürdün olmak üzere farklı ülkelere sürgün etme fikrine ilişkin bir açıklama yaptı.

İsrail Savunma Bakanı Katz.

Üç koldan boşaltmak istiyorlar

Trump'ın açıklamalarının uygulamaya geçirilmesi kapsamında ilk adım olarak
İsrail ordusuna bir plan hazırlanması talimatı verdiğini
belirten Katz,
planın kara yolunun yanı sıra deniz ve hava yoluyla da Filistinlilerin tahliyesini içereceğini söyledi.

Savunma bakanından skandal çıkış

Trump'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını ve
Kanada
'nın da geçmişte Gazze sakinlerini kabul etmek istediğini söyleyen Katz,
İspanya, İrlanda ve Norveç gibi İsrail'i eleştiren ülkelerin
Gazze'deki Filistinlileri kabul etmek zorunda olduğunu iddia etti.

#Gazze
#Yisrael Katz
#İsrail
#Donald Trump

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