İsrail Savunma Bakanı orduya talimat verdi: Gazze'yi boşaltmak için plan hazırlıyorlar

İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberine göre Savunma Bakanı Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri başta Mısır ve Ürdün olmak üzere farklı ülkelere sürgün etme fikrine ilişkin bir açıklama yaptı.