İsrail zulmüne karşı Milli İrade Platformu'ndan Büyük Filistin Yürüyüşü

İstanbul'da Milli İrade Platformu'nca Büyük Filistin Yürüyüşü düzenlenecek
Milli İrade Platformu, 14 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da Büyük Filistin Yürüyüşü'nün düzenleneceğini duyurdu.
Platform, işgal altındaki Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamını sürdüren İsrail'e karşı tepki amaçlı yürüyüş etkinliği düzenleyecek.
Terör devleti İsrail'in zulmüne karşı harekete geçen Milli İrade Platformu, İstanbul'da Beyazıt'ta başlayıp Ayasofya'da son bulacak yürüyüş etkinliği düzenleneceğini açıkladı.
Platformun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda etkinliğin 14 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacağı ve aileler ile birlikte yürüneceği ifade edildi.