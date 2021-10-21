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İSTANBUL

İstanbul 1 Nolu Barosu Başkanı Durakoğlu'ndan darbe iması: İktidarın düştüğü gün ikinci baro kapanacak

Geçtiğimiz günlerde tartışmalı bir seçimle yeniden İstanbul 1 Nolu Barosu Başkanlığına seçilen Mehmet Durakoğlu, siyaset yapmalarıyla suçlandıklarını belirttiği açıklamasında, "İktidarın düştüğü gün ikinci baro kapanacaktır." diyerek darbe imasında bulundu. İkinci baro sisteminin hukuksuz olduğunu savunan Durakoğlu, "İstanbul Barosu'nu nasıl susturacaksınız?" dedi.

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İstanbul 1 Nolu Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu: İktidarın düştüğü gün ikinci baro kapanacak
Mehmet Durakoğlu

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen seçimle yeniden İstanbul 1 Nolu Barosu Başkanlığına seçilen Mehmet Durakoğlu, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda, avukatların daha şeffaf bir çatı altında toplanmaları maksadıyla kurulan ikinci baroları hedef aldı.

DURAKOĞLU'NDAN DARBE İMASI: İKTİDARIN DÜŞTÜĞÜ GÜN İKİNCİ BARO KAPANACAK

Sık sık teröre destek haberleriyle gündeme gelen baronun Başkanı Durakoğlu, seçilmiş hükümete karşı darbe imasında bulunarak, "İktidarın düştüğü gün ikinci baro kapanacaktır." dedi.

Hukuk tanımayan Baro
GÜNDEM
Hukuk tanımayan Baro

Çoklu baroların hiçbir artısı olmadığını ve kendilerinin siyaset yapmakla suçlandıklarını öne süren Durakoğlu, "Mücadele anlayışımız iktidarı rahatsız ediyor. Bizi siyaset yapmakla suçluyorlar ‘çıkar cüppeni gel’ diyorlar. Oysa siyasetçilerin hukuk konuştuğu yerde, hukukçuların siyaset konuşmamasını istiyorlar." dedi.

İstanbul 1 Nolu Barosu'nda üye sayısının yüzde 15'iyle başkan olan Mehmet Durakoğlu rakiplerini 'omurgasız' ilan etti
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"İKİNCİ BARO HUKUKSUZ"

"İstanbul Barosu’nu nasıl susturacaksınız?" diye soran Durakoğlu, "Hukuksuz bir uygulamayla ortaya çıktı. Hukuksuzluk demokratik ülkelerde geleceğe taşınamıyor, bunu da taşıyamayacaklar." dedi.

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